Haberler Beşiktaş

Beşiktaş Lugano maçına hazırlanmaya başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 14:32
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş Lugano maçına hazırlanmaya başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Antalyaspor maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer oyuncuların 5'e 2 top kapmayla başladıkları idman, ısınma ve pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, çarşamba günü saat 10.30'da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanın ardından Lugano ile deplasmanda oynayacağı maç için saat 14.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla İsviçre'nin Zürih kentine gidecek.

Fırtına'nın St. Gallen maçları kadrosu belli oldu!
F.Bahçe'den Beşiktaş ve G.Saray'a transfer çalımı!
DİĞER
Reha Muhtar ile şarkıcı Nilüfer daha 4 aylıkken evlat edindi! 24 yaşındaki Ayşe Nazlı’yı görenler hayran kaldı!
Kağıthane saldırısında yeni detaylar! İfadesi ortaya çıktı! Filistinli iş insanı neden öldürüldü?
Beşiktaş'ın Lugano kafilesi açıklandı!
G.Saray'da Barış Alper şoku!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Yeşil saha futbolculara ait!" "Yeşil saha futbolculara ait!" 13:43
Perez'den uçakta Ancelotti'ye 'Arda' fırçası! Perez'den uçakta Ancelotti'ye 'Arda' fırçası! 13:30
Fırtına'nın St. Gallen maçları kadrosu belli oldu! Fırtına'nın St. Gallen maçları kadrosu belli oldu! 12:51
Basketbol Süper Ligi fikstür çekimi Basketbol Süper Ligi fikstür çekimi 12:45
Ersin Destanoğlu Fransa yolcusu! Ersin Destanoğlu Fransa yolcusu! 12:39
Beşiktaş'ın Lugano kafilesi açıklandı! Beşiktaş'ın Lugano kafilesi açıklandı! 12:36
Daha Eski
G.Saray'a karşı Pep Guardiola! G.Saray'a karşı Pep Guardiola! 12:26
O ismin kontratı iyileştirilmezse Arabistan yolcusu! O ismin kontratı iyileştirilmezse Arabistan yolcusu! 11:45
G.Saray'da Barış Alper şoku! G.Saray'da Barış Alper şoku! 11:32
Beşiktaş'a Lille engeli! Beşiktaş'a Lille engeli! 11:21
Okan Buruk'un Zaha ve Kerem planı! Okan Buruk'un Zaha ve Kerem planı! 10:59
Dynamo Kyiv - Salzburg maçı hangi kanalda? Dynamo Kyiv - Salzburg maçı hangi kanalda? 10:53