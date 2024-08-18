Haberler Beşiktaş

Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çalacak. Bu sezon Dolmabahçe'de ilk kez taraftarıyla buluşacak olan siyah-beyazlılar, evinde tam puan almak için yarışacak. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 20:39 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 20:51
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Beşiktaş - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Beşiktaiş, Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçında Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yanı sıra yeni transferlerle de adından sıklıkla söz ettiren siyah-beyazlılar, ligin ilk haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmesinin ardından bu sezon ilk kez Dolmabahçe'de taraftarıyla buluşacak. Mehmet Türkmen'in yöneteceği maçın yayın bilgileri merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı 18 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

İŞTE BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Emirhan, Gedson, Musrati, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile

Antalyaspor: Piric, Kelven, Emrecan, Veysel, Güray, Erdal, Soner, Streek, Erdoğan, Larsson, Samudio

ANTALYASPOR İLE 57. RANDEVU

Beşiktaş ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de yarın 57. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. Süper Lig'de oynanan 56 müsabakanın 35'ini siyah-beyazlı takım, 8'ini Antalyaspor kazandı. 13 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 116 kez fileleri havalandırırken, kırmızı-beyazlı ekip 53 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ EVİNDE ÜSTÜN

Siyah-beyazlı ekip, iç sahada oynadığı müsabakalarda Antalyaspor'a kurduğu üstünlükle ön plana çıkıyor. Beşiktaş, cezası sebebiyle biri Eskişehir'de olmak üzere Akdeniz temsilcisiyle ev sahibi takım ünvanıyla yaptığı 28 karşılaşmanın 18'inden galibiyetle ayrıldı. Bu maçların 4'ünü Antalyaspor kazanırken, 6'sı ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 51 gol atarken, kırmızı-beyazlı takım ise 15 kez ağları sarstı.

İSTANBUL'DA 7 YILDIR GALİBİYETİ YOK

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Antalyaspor ile oynadığı son 6 lig maçını kazanamadı.

Siyah-beyazlı takım, Akdeniz ekibine karşı Dolmabahçe'de son galibiyetini 13 Ağustos 2017'de 2-0'lık skorla elde etti. İki takım arasında Tüpraş Stadı'nda oynanan son 6 müsabakanın 3'ü beraberlikle sonuçlanırken, 3'ünden ise Antalyaspor galip ayrıldı.

ASpor CANLI YAYIN

Crystal Palace'tan Zaha için olay açıklama!
S Sport
DİĞER
41 yaşındaki Bergüzar Korel yeni imajıyla fark yarattı! 'Uzun saçlı güzelliğin şaka mı?'
Manisa, Aydın, İzmir, Bolu... Alevlere havadan ve karadan müdahale | Bakan Yumaklı açıkladı: Hangi yangınlar kontrol altında? | SON DURUM
Dünya yıldızı Fenerbahçe yolunda
Flaş Becao gelişmesi! 10 milyon Euro'ya...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dev maçta kazanan City! Dev maçta kazanan City! 20:28
Crystal Palace'tan Zaha için olay açıklama! Crystal Palace'tan Zaha için olay açıklama! 19:45
Iğdır FK bol gollü kazandı Iğdır FK bol gollü kazandı 18:58
Beşiktaş'tan kupa paylaşımı Beşiktaş'tan kupa paylaşımı 18:55
Hatayspor'da maç hazırlığı Hatayspor'da maç hazırlığı 18:25
Başakşehir - Alanyaspor | CANLI Başakşehir - Alanyaspor | CANLI 17:47
Daha Eski
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! 17:47
Göztepe'den F.Bahçe maçıyla ilgili açıklama Göztepe'den F.Bahçe maçıyla ilgili açıklama 16:38
Fırtına bir transferi daha bitirdi! Fırtına bir transferi daha bitirdi! 16:25
Flaş Becao gelişmesi! 10 milyon Euro'ya... Flaş Becao gelişmesi! 10 milyon Euro'ya... 16:01
G.Saray'dan Batista Mendy sürprizi! G.Saray'dan Batista Mendy sürprizi! 16:00
Beşiktaş - Antalyaspor maçı yayın bilgileri! Beşiktaş - Antalyaspor maçı yayın bilgileri! 15:22