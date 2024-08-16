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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Lukas Lerager hamlesi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlıların son olarak Kopenhag forması giyen 31 yaşındaki Lukas Lerager için resmi teklif yapmaya hazır olduğu öğrenildi. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Lukas Lerager hamlesi!

Kopenhag forması giyen Lukas Lerager'in Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edildi. Danimarka'dan Bold'da yer alan habere göre, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu ile görüşmelere başlandı. Danimarkalı oyuncu merkez orta sahanın yanı sıra on numara olarak da görev yapabiliyor. Tecrübeli oyuncu etkili sağ ayağı ve güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.

KONTENJAN SORUN

Beşıktaş'ın Lerager ile temas halinde olduğu ancak yabancı sınırının bu transferin önünde bir engel olduğu öne sürüldü. Beşiktaş'ın yabancı kontenjanının dolu olduğu ve Lerager transferi için yer açmak adına yabancı bir oyuncuyla yollarını ayırması gerektiği ifade edildi. Lerager, bu sezon Danimarka Ligi ve Konferans Ligi'nde 6 maçta forma giyerken, 2 asist üretti.

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