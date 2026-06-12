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Fenerbahçe'de Maraton E tribünü için renovasyon kararı!

Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda yer alan Maraton E tribünü için renovasyon kararı alındığını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2026 10:21
Fenerbahçe'de Maraton E tribünü için renovasyon kararı!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kongre üyelerimizden ve taraftarımızdan gelen bildirimler doğrultusunda; Maraton Alt E Blok'un (özel VIP bölüm) tribün bütünlüğünü bozduğu ve stadyum atmosferini olumsuz etkilediği görülmüştür.

Fenerbahçemizin 120. yılında hedeflediğimiz şampiyonluk doğrultusunda, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde daha güçlü ve bütüncül bir tribün atmosferinin oluşturulması amacıyla, Maraton Alt E Blok'un mevcut yapısına ilişkin çalışma başlatılmıştır.

Bu kapsamda, ilgili bölümde yer alan kombine sahipleriyle kulübümüz temsilcileri birebir görüşmeler gerçekleştirmiş ve planlanan düzenlemeye ilişkin bilgilendirme yapmıştır. Kombine sahiplerinin önemli bir bölümü söz konusu düzenlemeyi anlayışla karşılamış ve kulübümüzün hedefleri doğrultusunda desteklerini ifade etmiştir.

Yapılacak renovasyon çalışması kapsamında, 370 civarında VIP koltuk, standart Maraton Alt tribün koltuk düzenine dönüştürülecek ve böylece ilgili bölümün kapasitesi 670 seyirciye ulaşacaktır.

Kongre üyelerimiz, taraftarlarımız ve kombine sahipleriyle gerçekleştirilen görüşmeler ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, Yönetim Kurulumuz tarafından uzun süredir ihtiyaç duyulan bu düzenlemenin ivedilikle hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştır.

Söz konusu renovasyon çalışmasının tüm maliyeti Yönetim Kurulumuz tarafından karşılanacak olup, kulübümüz bütçesine herhangi bir ilave yük oluşturmayacaktır. İnşaat ve renovasyon çalışmalarına 12 Haziran 2026 tarihinde başlanacak olup, ilk resmi müsabaka öncesinde tamamlanarak tribün kullanıma hazır hale getirilecektir.

Maraton Alt E Tribün'de yer alan mevcut kombine sahiplerinin aynı bölgede yerlerini koruyabilmeleri adına azami hassasiyet gösterilecek; gerekli planlama ve yerleşim çalışmaları bu doğrultuda yürütülecektir. Öte yandan, geçmiş dönemde uygulanan bilet devir esasları da yeniden değerlendirilmekte olup; tribün devamlılığının ve maç günü atmosferine aktif katılımın güçlendirilmesi amacıyla Maraton Alt tribün standartlarına uyumlu hale getirilmesi planlanmaktadır.

Mabedimizde oluşturacağımız güçlü atmosferin takımımızın şampiyonluk hedefine önemli katkı sağlayacağına inanıyor; bu süreçte desteklerini esirgemeyen kongre üyelerimize, taraftarlarımıza ve kombine sahiplerimize teşekkür ediyoruz.

Birlik ve Beraberlik için Şampiyon olacağız!

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu" ifadelerine yer verildi.

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