Genç & Yetenekli

Yaşı henüz 20 olmasına rağmen Cher Ndour'un altyapı kariyerine baktığımızda önemli takımların isimlerini görürüz. Atalanta ve Benfica gibi ünlü takımların altyapısında yetişen ve iyi bir eğitim alan Cher Ndour İtalya Milli Takımı'nın birçok yaş altı ve genç milli takımlarında oynadı. Ndour en büyük hedefini 2026 Dünya Kupası Finalleri'nde İtalya A Milli Takımında oynamak olarak belirledi.

HEM KESİCİ HEM PASÖR

Her iki ayağını da çok iyi kullanan Cher Ndour merkez orta sahanın her yerinde oynayabiliyor. 6-8-10 numara diye tabir ettiğimiz mevkilerin 6-8 olanını daha çok tercih ediyor. Hem savunma hem de takımı atağa kaldırma yetenekleri mevcut. Yani rakipten top kapabiliyor ve takımı attığı çapraz paslarla hızlı bir şekilde atağa kaldırabiliyor. Gerektiğinde ceza sahası dışından isabetli şutlar atabiliyor.

ALTERNATİF OLACAK

Devamlı altyapı takımlarında ve İtalya Genç Milli Takımlarında boy gösteren ve forma şansı bulan Ndour, ilk kez Braga'nın A takımında üst düzey futbol oynadı. Uruguaylı Zalazar Martinez'in yerine oyuna dahil oldu. Beşiktaş'ta ise Al Musrati ve Gedson Fernandes'in alternatifi olarak takımda yer alması ve oyuna girmesi bekleniyor. Hollandalı çalıştırıcının maçın önemine göre zaman zaman Al Musrati ile yan yana oynatması da bekleniyor.

PSG'NiN KİRALIK TAKTİĞİ

PSG'nın Ndour'u kiralık olarak Beşiktaş'ı tercih etmesinin bir nedeni de teknik direktörün Giovanni Van Bronckhorst olmasıdır. Çünkü PSG yönetimi Ndour'u satın alma opsiyonlu vermiyor. Altyapısı, orada aldığı eğitim ve fizik kondisyon nedeniyle yaşından dolayı gençleri seven ve taktiksel olarak kullanabilen teknik direktörlerin emrine gönderiyor. Braga'nın teknik direktörü Artur Jorge idi. O gidince Ndour'u tekrar Braga'ya kiralamadı.

BASKAN BANA GÜVENDİ

Burada olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour, "Gelmeyi ben istedim, çünkü futbol oynamak istiyordum. Kulübün, başkanın, hocanın bana güven duyduğunu hissettim. Beşiktaş benim için iyi bir seçenek" dedi. Van Bronckhorst'tan övgüyle bahseden yıldız oyuncu, "Onun oyun anlayışını beğeniyorum benim için iyi olacağını düşünüyorum" dedi. Quaresma'nın trivelasını hiç unutmadığını dile getiren yıldız futbolcu "Mental olarak beni etkileyen isim her zaman Cristiano Ronaldo'ydu. Oyun stili olarak kendime en yakın bulduğum isimse Paul Pogba" ifadesini kullandı. Siyah beyazlı kulübü Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu söyleyen Ndour, "Taraftarlarımızın önünde oynamak için istekliyim. Beşiktaş; takımına bağlı, coşkulu ve harika taraftarlara sahip bir kulüp" dedi.