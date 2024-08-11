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Necip Uysal: İlk haftalar hep zordur

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Samsunspor'u 2-0 yendi. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda Necip Uysal dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 00:35
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Necip Uysal: İlk haftalar hep zordur

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Samsunspor'u 2-0 yendi. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda Necip Uysal dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE NECİP UYSAL'IN AÇIKLAMALARI:

Çok kötü bir saha vardı. İlk haftalar hep zordur. Samsun deplasmanı da zordur. Buradan 3 puanla ayrılmak iyi oldu. şimdi Antalyaspor maçına odaklanacağız. Bu kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum. Altyapıyı da sayarsam 21 sene oldu burada. Ben her zaman kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Kulübüm bana ne kadar görev verirse o kadar devam etmek istiyorum.

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