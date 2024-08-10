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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a sürpriz öneri! Fenerbahçeli eski yıldız teklif edildi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin eski yıldızının, Beşiktaş'a teklif edildiği öğrenildi. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 12:10
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a sürpriz öneri! Fenerbahçeli eski yıldız teklif edildi

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a sürpriz öneri! Fenerbahçeli eski yıldız teklif edildi

Siyah beyazlılar transfer dönemi bitine kadar en az 2-3 takviye daha yapmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a sürpriz öneri! Fenerbahçeli eski yıldız teklif edildi

Bu doğrultuda Kartal'ın transfer gündemine dair sürpriz bir iddia geldi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a sürpriz öneri! Fenerbahçeli eski yıldız teklif edildi

Eski Fenerbahçeli yıldızın, Beşiktaş'ın transfer listesine girdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a sürpriz öneri! Fenerbahçeli eski yıldız teklif edildi

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a sürpriz öneri! Fenerbahçeli eski yıldız teklif edildi

Gelen bilgilere göre Al-Ettifaq kulübü hem Tisserand'ı hem de Vitinho'yu, Beşiktaş'a önerdi...

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a sürpriz öneri! Fenerbahçeli eski yıldız teklif edildi

Suudi Arabistan ekibi sözleşmeleri sezon sonunda biten iki oyuncuyu herhangi bir bedel istemeden bonservisleriyle göndermeyi teklif etti.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a sürpriz öneri! Fenerbahçeli eski yıldız teklif edildi

Siyah beyazlı yöneticiler, değerlendirmek için zaman istedikleri bilgisi verildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a sürpriz öneri! Fenerbahçeli eski yıldız teklif edildi

Fenerbahçe'nin eski stoperi Tisserand'ın da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı bildirildi.

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