TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a sürpriz öneri! Fenerbahçeli eski yıldız teklif edildi
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin eski yıldızının, Beşiktaş'a teklif edildiği öğrenildi. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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Eski Fenerbahçeli yıldızın, Beşiktaş'ın transfer listesine girdiği öğrenildi.
İşte ayrıntılar...
Gelen bilgilere göre Al-Ettifaq kulübü hem Tisserand'ı hem de Vitinho'yu, Beşiktaş'a önerdi...
Suudi Arabistan ekibi sözleşmeleri sezon sonunda biten iki oyuncuyu herhangi bir bedel istemeden bonservisleriyle göndermeyi teklif etti.
Siyah beyazlı yöneticiler, değerlendirmek için zaman istedikleri bilgisi verildi.
Fenerbahçe'nin eski stoperi Tisserand'ın da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı bildirildi.
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