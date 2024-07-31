TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar resmen açıkladı! "Beşiktaş'tan o ismi istiyoruz"

Onana geçen sezon Olympique Marsilya formasıyla 13 maça çıktı ve bir gol attı.

Corvino'dan Onana sözleri:



Oyuncu çok güçlü, ilgileniyoruz, onu Lecce'ye getirecek koşullar olup olmadığına bakacağız. Onana'nın buraya gelmesi orta sahası için kesinlikle çok önemli bir takviye olacaktır.