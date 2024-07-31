TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar resmen açıkladı! "Beşiktaş'tan o ismi istiyoruz"
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği oyuncu için İtalyanlar resmen devreye girdi. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlılarda forma giyen yıldız oyuncu için satın alma opsiyonlu transfer teklifi yapılacak. İşte son detaylar... | DIŞ BASIN: Mehmet Cem Çakır
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Lecce, İtalyan basınında yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Beşiktaş'ın 24 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana ile ilgileniyor.
Lecce transfer komitesinden Pantaleo Corvino, oyuncuyu satın alma hakkıyla Lecce'ye kiralık getirmek için Türk ekibinin yöneticileriyle görüşmelere başlayacak.
Onana geçen sezon Olympique Marsilya formasıyla 13 maça çıktı ve bir gol attı.
Corvino'dan Onana sözleri:
Oyuncu çok güçlü, ilgileniyoruz, onu Lecce'ye getirecek koşullar olup olmadığına bakacağız. Onana'nın buraya gelmesi orta sahası için kesinlikle çok önemli bir takviye olacaktır.
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