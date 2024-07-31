Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar resmen açıkladı! "Beşiktaş'tan o ismi istiyoruz"

TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar resmen açıkladı! "Beşiktaş'tan o ismi istiyoruz"

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği oyuncu için İtalyanlar resmen devreye girdi. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlılarda forma giyen yıldız oyuncu için satın alma opsiyonlu transfer teklifi yapılacak. İşte son detaylar... | DIŞ BASIN: Mehmet Cem Çakır

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 13:00
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MEHMET CEM ÇAKIR
TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar resmen açıkladı! "Beşiktaş'tan o ismi istiyoruz"

Lecce Teknik Heyet Sorumlusu Pantaleo Corvino, Beşiktaş'tan Jean Onana ile ilgilendiklerini duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar resmen açıkladı! "Beşiktaş'tan o ismi istiyoruz"

Lecce, İtalyan basınında yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Beşiktaş'ın 24 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar resmen açıkladı! "Beşiktaş'tan o ismi istiyoruz"

Lecce transfer komitesinden Pantaleo Corvino, oyuncuyu satın alma hakkıyla Lecce'ye kiralık getirmek için Türk ekibinin yöneticileriyle görüşmelere başlayacak.

TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar resmen açıkladı! "Beşiktaş'tan o ismi istiyoruz"

Onana geçen sezon Olympique Marsilya formasıyla 13 maça çıktı ve bir gol attı.

TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar resmen açıkladı! "Beşiktaş'tan o ismi istiyoruz"

Corvino'dan Onana sözleri:

Oyuncu çok güçlü, ilgileniyoruz, onu Lecce'ye getirecek koşullar olup olmadığına bakacağız. Onana'nın buraya gelmesi orta sahası için kesinlikle çok önemli bir takviye olacaktır.

TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar resmen açıkladı! "Beşiktaş'tan o ismi istiyoruz"

İŞTE O HABER:

F.Bahçe'den Fred açıklaması!
Galatasaray istiyordu! Transfer...
DİĞER
Trabzonspor - Ruzomberok maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor rövanşa avantajlı çıkıyor!
Başkan Erdoğan'dan İsmail Haniye için taziye mesajı: Kalleş suikastı lanetliyorum | İsrail'in estirdiği terör...
Fenerbahçe'den orta sahaya dev hamle! Transfer...
Beşiktaş'ın yıldızına Arabistan kancası!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Uygun'dan Manaj açıklaması! Transfer... Uygun'dan Manaj açıklaması! Transfer... 12:41
F.Bahçe'den Fred açıklaması! F.Bahçe'den Fred açıklaması! 12:16
Trabzonspor 151. sınavında Trabzonspor 151. sınavında 11:47
Beşiktaş'ın yıldızına Arabistan kancası! Beşiktaş'ın yıldızına Arabistan kancası! 11:47
Galatasaray istiyordu! Transfer... Galatasaray istiyordu! Transfer... 11:41
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 11:05
Daha Eski
Fırtına rövanş için sahaya çıkıyor Fırtına rövanş için sahaya çıkıyor 10:44
Süper Lig devinden Antony bombası! Süper Lig devinden Antony bombası! 10:37
Fenerbahçe'den orta sahaya dev hamle! Transfer... Fenerbahçe'den orta sahaya dev hamle! Transfer... 10:13
F.Bahçe'den G.Saray'a yılın transfer çalımı! F.Bahçe'den G.Saray'a yılın transfer çalımı! 09:23
Galatasaray'da ayrılık şartı belli oldu! Okan Buruk'un tercihi... Galatasaray'da ayrılık şartı belli oldu! Okan Buruk'un tercihi... 09:22
2 yıldıza büyük övgü: Ortaklıkları muazzamdı 2 yıldıza büyük övgü: Ortaklıkları muazzamdı 07:22