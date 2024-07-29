Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Hermoso bombası! Beşiktaşlı o isim de arayacak

TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Hermoso bombası! Beşiktaşlı o isim de arayacak

Di Maria transferi için Rafa Silva'yı telefon ile devreye sokan Beşiktaş, Mario Hermoso'yu da takım arkadaşı Gabriel Paulista ile ikna etmeye çalışacak. İspanyol oyuncu evet derse ikili bu kez Beşiktaş'ta bir araya gelecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Hermoso bombası! Beşiktaşlı o isim de arayacak

Beşiktaş yönetimi lider stoper için Hermoso isminde birleşti. Transferi hızlandırmak amacıyla birlikte oynadığı Gabriel Paulista'yı kullanmak istiyor. Paulista'nın Hermoso'ya telefon etmesini bekliyor. Böylece Paulista eski takım arkadaşını Beşiktaş'ta forma giymesi için konuşacak ve yine aynı takımda oynama fırsatı bulacak. Napoli'den sonra Inter'in de aradan çekilmesinden sonra Mario Hermoso için ciddi alıcı konumunda Beşiktaş ve Suudi takımları kaldı. Verilen tekliflerde Arapların rakamı çok yüksek ancak İspanyol oyuncu kesinlikle Avrupa'nın dışında futbol oynamak istemediğini açıklamıştı. Bu da siyah-beyazlıları bu transferde en güçlü takım konumuna getirdi.

LİDER ÖZELLİĞİYLE

Yaşanan bu gelişmelerden sonra siyah beyazlı yönetim transfere hız verdi. Kadrosuna lider özelliklere sahip bir stoper takviyesi yapmak için harekete geçen Beşiktaş, 28 yaşındaki savunma oyuncusunu bir an önce kadrosuna katmak istiyor. 2019'dan beri Atletico'da görev alan 1.84 boyundaki futbolcuya güncel verilere göre; 25 milyon euro değer biçiliyor. Sol bek de oynayabilen Hermoso geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'de tüm kulvarlarda 36 maça çıktı 2 gol atarken, 1 de asist katkısı yaptı. Real Madrid altyapısından yetişen ve 2021'de 35 milyon euro değeri olan Hermoso, Espanyol ve Kastilya ekiplerinde de oynadı.

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