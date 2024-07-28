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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Barcelona'ya sürpriz teklif! Clement Lenglet...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sol stoper için Barcelona'nın başarılı oyuncusu Clement Lenglet'i gündemine almıştı. Katalan ekibi ile 2 yıl daha kontratı bulunan Lenglet'i kiralamak isteyen siyah beyazlılar, Fransız ismin yüksek maaşı nedeniyle paylaşım formülünü devreye sokmaya çalışıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Barcelona'ya sürpriz teklif! Clement Lenglet...
Beşiktaş, sol stoper için Barcelona'nın Fransız oyuncusu Clement Lenglet'i gündemine almıştı. Katalan ekibi ile 2 yıl daha kontratı bulunan Clement Lenglet'i kiralamak isteyen Beşiktaş, oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle paylaşım formülünü devreye sokmaya çalışıyor. Kartal, Barcelona'da yıllık 6 milyon euro kazanan Lenglet'nin maaşının yarısını ödemek kaydıyla oyuncuyu 1 yıl bedelsiz olarak kiralamak istiyor. Daha önce Tottenham ve Aston Villa'ya aynı şekilde kiralanan Lenglet için Barca'nın, yeşil ışık yakabileceği belirtiliyor.
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