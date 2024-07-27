TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a 20'lik stoper! Brezilya basını duyurdu
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, stoper hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Bu bölge için ilk olarak Atletico Madrid forması giyen Gabriel Paulista'yı renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, Zenit forması giyen Breziyalı stoperin transferi için düğmeye bastı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, Paulista'nın ardından bir stoper takviyesi daha yapmak istiyor.
Dünyanın dört bir yanından stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi.
ROBERT RENAN GÜNDEMDE
Beşiktaş bonservisi Zenit'te bulunan ve Internacional'de kiralık olarak forma giyen defans oyuncusu Robert Renan'ı gündemine aldı.
Brezilya'dan UOL'un haberine göre; Fransa'dan Rennes, Internacional'da kiralık olarak oynayan Zenit'in defans oyuncusu Robert Renan'ı transfer etmek için görüşmelere başladı.
Fransız ekibi Brezilyalı oyuncuyu istiyor. Bir satın alma teklifi hazırlıyor.
Rus kulübü ise oyuncuyla pazarlık yapmak için yaklaşık 15 milyon Euro talep ediyor.
Brezilyalı stoper ile Beşiktaş'ın yanı sıra Porto da ilgileniyor.
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