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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a 20'lik stoper! Brezilya basını duyurdu

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, stoper hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Bu bölge için ilk olarak Atletico Madrid forması giyen Gabriel Paulista'yı renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, Zenit forması giyen Breziyalı stoperin transferi için düğmeye bastı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2024 Cumartesi 12:08
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a 20'lik stoper! Brezilya basını duyurdu

Hayal kırıklığıyla tamamladığı sezonun ardından gelecek yıl ezeli rakipleriyle şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a 20'lik stoper! Brezilya basını duyurdu

Yaz transfer döneminin en dikkat çeken takımlarından biri olan siyah-beyazlılar, şu ana kadar 4 transferi resmiyete kavuşturdu.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a 20'lik stoper! Brezilya basını duyurdu

Kara Kartal, Rafa Silva, Ciro Immobile, Gabriel Paulista ve Can Keleş'i renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a 20'lik stoper! Brezilya basını duyurdu

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, Paulista'nın ardından bir stoper takviyesi daha yapmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a 20'lik stoper! Brezilya basını duyurdu

Dünyanın dört bir yanından stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a 20'lik stoper! Brezilya basını duyurdu

ROBERT RENAN GÜNDEMDE

Beşiktaş bonservisi Zenit'te bulunan ve Internacional'de kiralık olarak forma giyen defans oyuncusu Robert Renan'ı gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a 20'lik stoper! Brezilya basını duyurdu

Brezilya'dan UOL'un haberine göre; Fransa'dan Rennes, Internacional'da kiralık olarak oynayan Zenit'in defans oyuncusu Robert Renan'ı transfer etmek için görüşmelere başladı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a 20'lik stoper! Brezilya basını duyurdu

Fransız ekibi Brezilyalı oyuncuyu istiyor. Bir satın alma teklifi hazırlıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a 20'lik stoper! Brezilya basını duyurdu

Rus kulübü ise oyuncuyla pazarlık yapmak için yaklaşık 15 milyon Euro talep ediyor.

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