Transfer çalışmalarında başarılı bir yol izleyen Beşiktaş Real Betis formasını giyen William Carvalho 'yu yeniden gündemine aldı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, oyuncunun La Liga 'dan ayrılarak Süper Lig 'in yolunu tutacağı belirtiliyor. Geçen yaz ve ocak ayında Angola asıllı Portekizli futbolcu William Carvalho için Real Betis 'in kapısını çalan Beşiktaş, oyuncuyu tekrar gündemine aldı. Elde edilen bilgilere göre, Real Betis artık oyuncuyu takımda istemiyor ve bu yüzden transfer bedelini değerlendirmeye açık. Beşiktaş, William Carvalho için Endülüs ekibine 4 milyon euro'luk bir teklifte bulundu. Siyah-beyazlıların oyuncuya önerdiği sözleşme 2+1 yıllık olacak ve maaşı şu an Betis'te aldığından biraz daha düşük olacak. Müzakerelerin son aşamaya geldiği ve oyuncunun ikna edildiği öğrenildi.