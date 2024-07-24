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Herkesin gözü onlarda

Beşiktaş'ın hem yeni transferleri hem de kadrodaki parlayan yıldızlarıyla önemli bir gücü dikkat çekiyor. Siyah beyazlıların genç ve potansiyelli yetenekleri herkesin radarında duruyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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Herkesin gözü onlarda

Kara Kartal'ın transfer dönemindeki hamleleri ve mevcut kadrodaki isimleriyle genç yıldızları dikkat çekiyor. Siyah beyazlılarda Semih Kılıçsoy, Mustafa Hekimoğlu, Ernest Muçi ve Can Keleş ilk etapta göze çarpan isimler. Slovenya kampında forvetteki hünerleriyle alkışları toplayan 17 yaşındaki Mustafa Hekimoğlu, geçen sezon yakaladığı çıkışla beraber A Milli Takım ile EURO 2024'e giden ve İngiltere Premier Lig takımlarının radarında olan 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy, 2023-24 sezonunun devre arasında takıma katılan ve şu anda Avrupa'nın önde gelen takımları tarafından izlenen 23 yaşındaki Ernest Muçi ve son olarak Karagümrük'teki çıkışının ardından transfer edilen 22 yaşındaki Can Keleş, Beşiktaş camiasını heyecanlandırıyor.

HÜCUMUN KARE ASI

Kadroda yer alan potansiyelli ve gelecek vaat eden yıldızlarıyla öne çıkan Beşiktaş'ta ilginç bir durum göze çarpıyor. Hücumdaki kare ası Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Ernest Muçi ve Can Keleş oluşturuyor. Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un güvendiği ve beğendiği bu isimler, taraftarlardan da tam not aldı.

İNGİLTERE'DEN İZLİYORLAR

Siyah beyazlı takımın heyecan uyandıran genç yıldızları; Semih Kılıçsoy ve Ernest Muçi, Avrupa'nın dev kulüpleri tarafından izleniyor. Özellikle İngiltere Premier Lig kulüpleri iki oyuncuyu da yakından takip ediyor. Aston Villa'nın hem Muçi hem de Semih'i transfer listesinde tuttuğu belirtiliyor. Ayrıca Fulham'ın da Semih'i devamlı izlediği ve raporlar hazırlandığı bildiriliyor.

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