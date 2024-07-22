Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a sürpriz sol bek önerisi! Masuaku giderse o gelecek

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a sürpriz sol bek önerisi! Masuaku giderse o gelecek

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Rafa Silva ve Ciro Immobile takviyeleriyle büyük ses getiren Beşiktaş, transferde hız kesmiyor. Takımdan ayrılacağı konuşulan Arthur Masuaku'nun yerine sol bek arayan siyah-beyazlılara sürpriz bir öneri geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a sürpriz sol bek önerisi! Masuaku giderse o gelecek

Yeni sezonda üç kulvar için ciddi bir kadro kurmayı planlayan Beşiktaş'ın önceliklerinden biri de sol bek transferi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a sürpriz sol bek önerisi! Masuaku giderse o gelecek

Kötü tamamlanan geçen sezonda Beşiktaş'ın en fazla sorun yaşadığı bölgelerin başında gelen sol bek mevki için siyah beyazlılara sürpriz bir öneri geldi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a sürpriz sol bek önerisi! Masuaku giderse o gelecek

Beşiktaş'a menajerler tarafından Lyon'un Arjantinli sol beki Nicolas Tagliafico önerildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a sürpriz sol bek önerisi! Masuaku giderse o gelecek

Kongolu sol beki Arthur Masuaku ile yollar ayrılırsa Beşiktaş'ın hamle yapması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a sürpriz sol bek önerisi! Masuaku giderse o gelecek

Masuaku için gelecek teklifleri değerlendirecek olan siyah beyazlılar, Masuaku ile yolların ayrılması durumunda Tagliafico için bir hamle yapabileceği ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a sürpriz sol bek önerisi! Masuaku giderse o gelecek

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fransız ekibiyle 31 maçta görev alan 31 yaşındaki futbolcu 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a sürpriz sol bek önerisi! Masuaku giderse o gelecek

Lyon ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcunun 8 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a sürpriz sol bek önerisi! Masuaku giderse o gelecek

Arjantin formasıyla da 63 maça çıkan Tagliafico 1 gole imza attı.

F.Bahçe'de orta sahaya bomba isim!
G.Saray'da büyük isyan! Transferler gecikince...
DİĞER
Kim Milyoner Olmak İster’e yarışmacının ilginç evlilik hatırası damga vurdu! Yarışmacı 9’uncu soruda öyle bir karar verdi ki…
Mahra Melin'in son sözleri ne oldu? Acılı aile Meclis'te yaşananları anlattı: "Ölen çocukların köpek kadar değeri yok artık CHP'li değiliz"
F.Bahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi...
G.Saray'dan Doue ve Wendel açıklaması!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 22 Temmuz BUGÜNKÜ MAÇLAR - 22 Temmuz 07:10
Stoper Kahraman Sakaryaspor’da Stoper Kahraman Sakaryaspor’da 00:34
111 yıllık rekorun sahibi Pogacar 111 yıllık rekorun sahibi Pogacar 00:34
Hatayspor berabere Hatayspor berabere 00:33
F.Bahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... F.Bahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... 22:52
G.Saray'dan Doue ve Wendel açıklaması! G.Saray'dan Doue ve Wendel açıklaması! 22:52
Daha Eski
İngiliz basını duyurdu! Beşiktaş'tan Chamberlain kararı İngiliz basını duyurdu! Beşiktaş'tan Chamberlain kararı 22:52
F.Bahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! F.Bahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! 22:52
Zenit'ten Wendel açıklaması! G.Saray'a transfer olacak mı? Zenit'ten Wendel açıklaması! G.Saray'a transfer olacak mı? 22:51
F.Bahçe Isaksen ile anlaştı! F.Bahçe Isaksen ile anlaştı! 22:51
G.Saray dünya yıldızından vazgeçmiyor! G.Saray dünya yıldızından vazgeçmiyor! 22:51
Amrabat Süper Lig devine! Amrabat Süper Lig devine! 22:51