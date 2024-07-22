TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a sürpriz sol bek önerisi! Masuaku giderse o gelecek
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Rafa Silva ve Ciro Immobile takviyeleriyle büyük ses getiren Beşiktaş, transferde hız kesmiyor. Takımdan ayrılacağı konuşulan Arthur Masuaku'nun yerine sol bek arayan siyah-beyazlılara sürpriz bir öneri geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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Kongolu sol beki Arthur Masuaku ile yollar ayrılırsa Beşiktaş'ın hamle yapması bekleniyor.
Masuaku için gelecek teklifleri değerlendirecek olan siyah beyazlılar, Masuaku ile yolların ayrılması durumunda Tagliafico için bir hamle yapabileceği ifade ediliyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Fransız ekibiyle 31 maçta görev alan 31 yaşındaki futbolcu 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Lyon ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcunun 8 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunuyor.
Arjantin formasıyla da 63 maça çıkan Tagliafico 1 gole imza attı.
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