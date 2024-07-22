Beşiktaş'tan Kelechi Iheanacho bombası! Transferde 4 rakip birden

Leicester City'de aradığı ortamı ve performansı bulamayan golcü oyuncu kulübü ile yeniden masaya oturmadı. Yeni bir sayfa, yeni bir kulüp ve yeni bir macera aradığını belirten Iheanacho ile Beşiktaş yönetimi ciddi bir şekilde ilgilenmeye başladı.

Nijeryalı forvetin en büyük artısı bonservisini elinde bulundurması. 27 yaşındaki golcü için girişimlere başlayan siyah beyazlıların bu transferde çok fazla sayıda rakibi var.