Beşiktaş'tan Kelechi Iheanacho bombası! Transferde 4 rakip birden
Transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan Beşiktaş, çalışmalarına hız verdi. Son olarak siyah-beyazlıların bonservisi elinde olan Kelechi Iheanacho için girişimlere başladığı ve transferde 4 Avrupa devinin rakip olduğu yazıldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
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TAM BİR SANTRFOR
Manchester City'nin altyapısında yetişen Kelechi Iheanacho, Leicester City'de takımın efsane ismi Jamie Vardy'nin gölgesinde kaldı. Tam bir Santrfor, sol ayağını kullanıyor. Nijerya futbol akademisinde futbola başlamış, Manchester City altyapısında yetişmiş.
U-18'de forma şansı bulmuş. 2015-17 yıllarında Manchester City A takımında 46 maça çıkmış 12 gol atmış, Leicester'de 150 maçta 30 gol. Nijerya Milli Takımı'nda 35 maç oynamış 11 gol atmış. Müthiş bir özgüvene sahip. Saf yetenek. Ona Messi'nin diğer versiyonu diyorlar
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