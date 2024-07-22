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Beşiktaş'tan Kelechi Iheanacho bombası! Transferde 4 rakip birden

Transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan Beşiktaş, çalışmalarına hız verdi. Son olarak siyah-beyazlıların bonservisi elinde olan Kelechi Iheanacho için girişimlere başladığı ve transferde 4 Avrupa devinin rakip olduğu yazıldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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Beşiktaş'tan Kelechi Iheanacho bombası! Transferde 4 rakip birden

Leicester City'de aradığı ortamı ve performansı bulamayan golcü oyuncu kulübü ile yeniden masaya oturmadı. Yeni bir sayfa, yeni bir kulüp ve yeni bir macera aradığını belirten Iheanacho ile Beşiktaş yönetimi ciddi bir şekilde ilgilenmeye başladı.

Beşiktaş'tan Kelechi Iheanacho bombası! Transferde 4 rakip birden

Nijeryalı forvetin en büyük artısı bonservisini elinde bulundurması. 27 yaşındaki golcü için girişimlere başlayan siyah beyazlıların bu transferde çok fazla sayıda rakibi var.

Beşiktaş'tan Kelechi Iheanacho bombası! Transferde 4 rakip birden

Nijerya medyasında yer alan habere göre Beşiktaş'ın haricinde Wolves, Crystal Palace, West Ham ve Sevilla'nın da yıldız isimle adı geçiyor. Geçtiğimiz sezon Leicester City formasıyla 26 maça çıkan Iheanacho, 6 gol 3 asistlik performans sergiledi. Leicester City ile sözleşme yenilemeyen 27 yaşındaki golcü oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor.

Beşiktaş'tan Kelechi Iheanacho bombası! Transferde 4 rakip birden

TAM BİR SANTRFOR

Manchester City'nin altyapısında yetişen Kelechi Iheanacho, Leicester City'de takımın efsane ismi Jamie Vardy'nin gölgesinde kaldı. Tam bir Santrfor, sol ayağını kullanıyor. Nijerya futbol akademisinde futbola başlamış, Manchester City altyapısında yetişmiş.

Beşiktaş'tan Kelechi Iheanacho bombası! Transferde 4 rakip birden

U-18'de forma şansı bulmuş. 2015-17 yıllarında Manchester City A takımında 46 maça çıkmış 12 gol atmış, Leicester'de 150 maçta 30 gol. Nijerya Milli Takımı'nda 35 maç oynamış 11 gol atmış. Müthiş bir özgüvene sahip. Saf yetenek. Ona Messi'nin diğer versiyonu diyorlar

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