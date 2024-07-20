Talisca radara girdi

Beşıktaş'ta 1.5 sezonda 27 gol attı. Daha sonra Çin'in Guangzhou takımında 16 gole imza koydu. 2019'da S.Arabistan'ın El Nassr ekibine transfer oldu ve günümüze kadar rakip fileleri 56 kez havalandırdı. Benfica'ya transfer olduğunda şimdiki Fenerbahçe'nin teknik adamı Jose Mourinho tarafından kendisine methiyeler dizilmişti. Bir başka futbol duayeni fiziksel açıdan Yaya Toure'ye, bazı yeteneklerinden dolayı da Rivaldo'ya benzediğini söylemişti. Ancak tüm Siyah beyazlı taraftarlar ise onu, Tiago Riberio'nun dediği şekilde tanırlar. "Talisca çok yönlü bir oyuncu. Harika bir tekniği ve sahaya yansıttığı görülmeye değer bir oyun zekâsı var. Talisca, savunmaya dayalı olarak da başarılı bir oyuncu. Ayrıca modern futbolun gerektirdiği gibi ataklara hızlı katılan biri. Onu anlatabilecek en iyi özellik, mesafe tanımaksızın attığı şutlardır." İşte bu Talisca için Siyah Beyazlı yönetim yeniden Beşiktaş'ın forması giydirebilmenin formüllerini arıyor.