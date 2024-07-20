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Berghuis ısrarı

Beşıktaş, kanat transferi için yeniden Steven Berghuis'i gündemine aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
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Berghuis ısrarı

Beşıktaş, kanat transferi için yeniden Steven Berghuis'i gündemine aldı. Siyah beyazlılar'ın, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un transfer listesine göre hareket ettiği ve sağ kanat için Ajax forması giyen Feyenoord'dan eski öğrencisi Steven Berghuis ile görüştüğü belirtildi. Ajax'la 1 yıllık kontratı kalan 32 yaşındaki futbolcu için iki kulüp arasındaki görüşmelerin önemli bir seviyeye geldiği ifade edildi. Futbol kariyerinde Hollanda dışına bir kez çıkan ve Watford'da forma giyen deneyimli oyuncu, Twente, AZ Alkmaar, VVV Venlo'da da oynadı. Ajax formasıyla geride kalan sezonda Steven Berghuis 29 maça çıktı. Bu maçlarda 8 gol kaydeden 32 yaşındaki oyuncu, 10 asist kaydetti.

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