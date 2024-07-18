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BEŞİKTAŞ HABERİ - Immobile ne zaman oynayacak? Van Bronckhorst açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hollandalı teknik adam, siyah-beyazlıların yeni yıldızı Ciro Immobile'nin ne zaman forma giyeceğini açıkladı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 14:51 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 15:29
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BEŞİKTAŞ HABERİ - Immobile ne zaman oynayacak? Van Bronckhorst açıkladı

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

Hollandalı çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"IMMOBILE HAFTA SONU OYNAYACAK"

"Sistemimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Aramıza yeni katılan isimler oldu. Bu, elimizdeki oyunculara bağlı olacaktır. Ben bu konuda esneğim. Shakhtar'a karşı iki 6, bir 10 numara oynattık. Immobile hafta sonu ilk sürelerini alacaktır, Semih'i de bu maçta 30 dakika oynattık. Herkese şans vermeye çalışıyoruz."

"OCAK GELME İHTİMALİM VARDI AMA OLMADI"

"Birkaç hafta önce geldim, Ocakta gelme ihtimalim vardı ama olmadı. Geçen sene 6 hoca değişmiş ve şampiyonun 46 puan gerisinde kalınmış. Şimdi tekrar başlıyoruz. Öz güvenimizi kazanmamız çok önemli. Bunun için çalışıyoruz. Birkaç ayda bir hoca değiştirmek ideal bir şey değildir, bu durum tabii ki takımı mental olarak olumsuz etkilemiş."

"BURASI BENİM İÇİN YENİ BİR MEYDAN OKUMA"

"Hem hoca olarak hem de oyuncu olarak birçok kültürde oynadım. Burası benim için yeni bir meydan okuma. Takımı elimden geldiğince hazırlamaya çalışıyorum. Hakemin bir penaltıyı vermesi ya da vermemesi benim elimde olan şeyler değil. Benim elimde olan şeyler, iyi ve doğru oyun. Tabii ki bu durumlar bizi olumlu veya olumsuz etkileyebilir ancak benim odaklanacağım şey takımın oyunu olacak."

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