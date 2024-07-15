TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Jhon Arias hamlesi!

Beşiktaş için Jhon Arias iddiası ortaya atıldı. Kariyerinde ilk kez Avrupa'ya açılmaya hazırlanan Kolombiyalı kanat oyuncusu için Kara Kartal'ın somut görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

Brezilyalı gazeteci Paulo Brito'nun verdiği bilgiye göre kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Kolombiyalı oyuncunun "Beşiktaş'ın şahsi tüm şartlarını kabul etti. Maaş talebine "olur" verdi. Fluminense ile görüşmelere başlanması an meselesi" ifadelerini kullandı. Jhon Arias daha önce Meksika ve Kolombiya ekiplerinde top koşturmuştu.