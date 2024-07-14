Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Necip Uysal Beşiktaş'a veda mı ediyor? Yeni adresi için olay iddia

TRANSFER HABERİ: Necip Uysal Beşiktaş'a veda mı ediyor? Yeni adresi için olay iddia

Beşiktaş'ta transferde hareketli günler yaşanıyor. Kartal, tecrübeli oyuncusu Cenk Tosun ile sözleşme yenilememişti. Milli futbolcu da bir başka Süper Lig devi Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varmıştı. Siyah beyazlılarda Cenk Tosun'un ardından takım kaptanı Necip Uysal'la da yollar ayrılabilir. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 09:14 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 09:15
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TRANSFER HABERİ: Necip Uysal Beşiktaş'a veda mı ediyor? Yeni adresi için olay iddia

Süper Lig'de tarihinde ilk kez sahne alacak olan Bodrum FK, transferde sürpriz bir atak gerçekleştirdi.

TRANSFER HABERİ: Necip Uysal Beşiktaş'a veda mı ediyor? Yeni adresi için olay iddia

Yeşil-beyazlılar, Türkiye'nin en iyi kulüpleri arasında kalıcı olabilmek için önce savunma güvenliğini sağlama almak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Necip Uysal Beşiktaş'a veda mı ediyor? Yeni adresi için olay iddia

Bu doğrultuda takviye çalışmalarını sürdüren Muğla ekibi, İstanbul temsilcisi Beşiktaş'ta forma giyen Necip Uysal'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Necip Uysal Beşiktaş'a veda mı ediyor? Yeni adresi için olay iddia

Siyah-beyazlı ekipte geçen sezon toplam 43 maçta forma giyen 33 yaşındaki stoper ile ilgili Kartal'ın yeni teknik direktörü Van Bronckhorst henüz bir karar verebilmiş değil.

TRANSFER HABERİ: Necip Uysal Beşiktaş'a veda mı ediyor? Yeni adresi için olay iddia

Yeni Asır'ın haberine göre, Beşiktaş altyapısında yetişen futbolcunun Beşiktaş'taki durumunu takip eden Bodrum FK yönetimi, menajeri kanalıyla Necip'in nabzını yokladı.

TRANSFER HABERİ: Necip Uysal Beşiktaş'a veda mı ediyor? Yeni adresi için olay iddia

NABIZ YOKLADILAR

Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli savunmacı önceliği yetiştiği İstanbul ekibine verse de, henüz net kararını Bodrum cephesine iletmiş değil.

TRANSFER HABERİ: Necip Uysal Beşiktaş'a veda mı ediyor? Yeni adresi için olay iddia

Necip'in durumunun kamp sonrası netleşmesi beklenirken, yönetim futbolcunun kararını bekliyor.

TRANSFER HABERİ: Necip Uysal Beşiktaş'a veda mı ediyor? Yeni adresi için olay iddia

Teknik direktör İsmet Taşdemir'in Necip'i, takımdan ayrılan Celustka'nın yerine düşündüğü öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Necip Uysal Beşiktaş'a veda mı ediyor? Yeni adresi için olay iddia

33 yaşındaki yıldız ismin yerli olması da Muğla ekibinin transfere ekstra önem vermesini sağlıyor.

TRANSFER HABERİ: Necip Uysal Beşiktaş'a veda mı ediyor? Yeni adresi için olay iddia

Necip Uysal, Beşiktaş kariyerinde üç Süper Lig, üç de Türkiye Kupası olmak üzere tam 6 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

TRANSFER HABERİ: Necip Uysal Beşiktaş'a veda mı ediyor? Yeni adresi için olay iddia

KARA KARTAL'DA TAM 16 SEZON

Beşiktaş altyapısında yetişen Necip Uysal, kariyeri boyunca siyah-beyazlı çatı altından hiç ayrılmadı.

TRANSFER HABERİ: Necip Uysal Beşiktaş'a veda mı ediyor? Yeni adresi için olay iddia

Kara Kartal'da tam 16 yıldır profesyonel olarak forma giyen 33 yaşındaki futbolcu savunmanın her bölgesinde, orta alanda ve sağ kanatta da görev alabiliyor.

TRANSFER HABERİ: Necip Uysal Beşiktaş'a veda mı ediyor? Yeni adresi için olay iddia

Necip Uysal, siyah-beyazlı formayla toplam 460 resmi maça çıkarken 6 gol atıp, 18 asistle skora katkı sağladı.

TRANSFER HABERİ: Necip Uysal Beşiktaş'a veda mı ediyor? Yeni adresi için olay iddia

Tecrübeli stoper, Beşiktaş ile Avrupa Kupaları da dahil olmak üzere her platformda boy gösterdi.

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