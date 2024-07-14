Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan David Neres harekatı! Transferi için büyük uğraş veriliyor

Beşiktaş'tan David Neres harekatı! Transferi için büyük uğraş veriliyor

Transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Immobile takviyesiyle büyük ses getiren siyah beyazlılar flaş bir isme kancayı taktı. Siyah beyazlılarda Hüseyin Yücel yıldız oyuncuyu ikna etmek için büyük uğraş veriyor. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 11:23
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan David Neres harekatı! Transferi için büyük uğraş veriliyor

Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile'yi kadrosuna katan Beşiktaş'ın transferde durmaya niyeti yok.

Beşiktaş'tan David Neres harekatı! Transferi için büyük uğraş veriliyor

Takvim'de yer alan habere göre, Siyah-Beyazlılar'ın Benfica'nın 27 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu David Neres'i gündemine aldığı ve 2. Başkan Hüseyin Yücel'in bu transferi bitirmek için büyük çaba harcadığı öğrenildi.

Beşiktaş'tan David Neres harekatı! Transferi için büyük uğraş veriliyor

Çalım yeteneği ve etkili ortalarıyla ön plana çıkan Sambacı geride bıraktığımız sezon Portekiz ekibiyle 35 maça çıktı.

} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Necip Uysal Beşiktaş'a veda mı ediyor?
Beşiktaş'a bir yıldız golcü daha!
BARAJ DOLULUK ORANLARI
14 Temmuz deprem mi oldu?
NAMAZ VAKİTLERİ 14 Temmuz 2024 🤲
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arjantin - Kolombiya maçı ne zaman? Arjantin - Kolombiya maçı ne zaman? 11:14
Uruguay penaltılarla 3. sırada tamamladı! Uruguay penaltılarla 3. sırada tamamladı! 10:51
Penaltı kaçıran Valencia'ya saldırı girişimi! Penaltı kaçıran Valencia'ya saldırı girişimi! 10:47
Ziyech'ten F.Bahçelileri kızdıracak sözler! Ziyech'ten F.Bahçelileri kızdıracak sözler! 09:35
G.Saray'ın rakibi Fortuna Düsseldorf! G.Saray'ın rakibi Fortuna Düsseldorf! 09:38
G.Saray'dan bomba hamle! Yılın transferi olur G.Saray'dan bomba hamle! Yılın transferi olur 09:38
Daha Eski
Crespo'ya Süper Lig ekibi talip oldu! İşte yeni adresi Crespo'ya Süper Lig ekibi talip oldu! İşte yeni adresi 09:56
F.Bahçe'de Osayi-Samuel krizi! F.Bahçe'de Osayi-Samuel krizi! 09:59
Mauro Icardi seferberliği! Takım arkadaşları... Mauro Icardi seferberliği! Takım arkadaşları... 10:15
Beşiktaş'ın maçı iptal edildi! Beşiktaş'ın maçı iptal edildi! 23:55
Szymanski'nin golü sonrası flaş Messi detayı! Szymanski'nin golü sonrası flaş Messi detayı! 23:55
Avcı'dan transfer açıklaması! Avcı'dan transfer açıklaması! 23:55