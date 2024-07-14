Beşiktaş'tan David Neres harekatı! Transferi için büyük uğraş veriliyor
Transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Immobile takviyesiyle büyük ses getiren siyah beyazlılar flaş bir isme kancayı taktı. Siyah beyazlılarda Hüseyin Yücel yıldız oyuncuyu ikna etmek için büyük uğraş veriyor. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Neres söz konusu karşılaşmalarda 5 gol, 10 asistle oynayarak 15 gole direkt katkı sağladı.
Portekiz ekibiyle 2027'ye kadar kontratı bulunan yıldız futbolcuya güncel verilere göre 25 milyon Euro değer biçiliyor.
DİĞER