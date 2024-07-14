Beşiktaş'tan David Neres harekatı! Transferi için büyük uğraş veriliyor

Takvim'de yer alan habere göre, Siyah-Beyazlılar'ın Benfica'nın 27 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu David Neres'i gündemine aldığı ve 2. Başkan Hüseyin Yücel'in bu transferi bitirmek için büyük çaba harcadığı öğrenildi.