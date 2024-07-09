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Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıklarının ilk etap çalışmaları tamamlandı.2024-2025 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayan siyah-beyazlılar, ikinci etap kampı için yarın Slovenya'ya gidecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 16:21
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Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda top kapma ve pas çalışmalarının ardından çift kale taktik maç yapıldı.

2024-2025 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayan siyah-beyazlılar, ikinci etap kampı için yarın Slovenya'ya gidecek.

Beşiktaş, 10-20 Temmuz'da Maribor kentinde yapacağı kampta 3 hazırlık maçı oynayacak.

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