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Bronckhorst’un tercihi Varane
Defans hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Manchester United ile sözleşmesinin sona ermesinden bu yana serbest statüde olan stoper Raphael Varane'a ilgisini devam ettiriyor. Yönetimle görüşen teknik direktör Van Bronckhorst, Fransız yıldızı şartlar oluşması halinde takımda görmek istediğini belirtti. Geçtiğimiz sezon Manchester United ile 32 maça çıkan Varane, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti. 2018 Dünya Kupası şampiyonu henüz kararını vermediğini açıkladı.
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