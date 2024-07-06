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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan stopere Alman panzeri! Felix Uduokhai...

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Rafa Silva'dan sonra önemli bir ismi daha kadrosuna katmak istiyor. Siyah beyazlı yönetimin Augsburg'un Alman stoperini transfer listesine eklediği ve 26 yaşındaki oyuncunun menajeriyle temasa geçeceği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan stopere Alman panzeri! Felix Uduokhai...

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Stoper transferi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine yeni bir isim geldi. Siyah-Beyazlılar'ın Bundesliga takımlarından Augsburg'da forma giyen 26 yaşındaki Alman stoper Felix Uduokhai ile ilgilendiği öğrenildi.

Takvim'de yer alan habere göre; Kartal'ın deneyimli savunmacının menajeriyle kısa süre içerisinde temasa geçip sözleşme şartları hakkında bilgi alacağı belirlendi. 1.93'lük oyuncu hava hakimiyetinin yanı sıra yerinde müdahaleleriyle de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon Alman ekibiyle 33 maçta 2.922 dakika süre alan Uduokhai, söz konusu karşılaşmalarda, 2 gol attı ve 1 kırmızı kart gördü. Augsburg ile 1 yıl daha kontratı bulunan savunma oyuncusuna güncel verilere göre 7 milyon Euro değer biçiliyor.

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