Beşiktaş'ta Valentin Rosier'in sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş, Fransız sağ bek Valentin Rosier ile yolların ayrıldığını duyurdu. Tecrübeli futbolcu, İspanya La Liga ekiplerinden Leganes'e transfer oldu.
Siyah-beyazlı kulüp konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Valentin Andre Henri Rosier ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir" ifadelerine yer verdi.
Siyah-beyazlı formayla 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan 27 yaşındaki sağ bek, 126 maçta 6 gol, 18 asistlik performans sergilemişti.
Valentin Rosier ile Yollarımız Ayrıldı Beşiktaş Futbol A.Ş. profesyonel futbolcularımızdan Valentin Rosier ile yollarımızın ayrıldığını KAP'a bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle: "Profesyonel… pic.twitter.com/ZypQu4of7O— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 5, 2024