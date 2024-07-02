Beşiktaş'a bedava stoper! Transfer teklifi yapıldı

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-Beyazlılar, Gabriel Paulista'nın ardından takıma bir stoper daha kazandırmak için kolları sıvadı ve bu doğrultuda temaslarını hızlandırdı.

3 YILLIK TEKLIF YAPILDI Kara Kartal'ın daha önce de gündemine gelen ve Atletico Madrid'den ayrılan İspanyol stoper Mario Hermoso için yeniden devreye girdiği ve 29 yaşındaki oyuncuya teklif yaptığı öğrenildi.