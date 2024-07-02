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Beşiktaş'a bedava stoper! Transfer teklifi yapıldı

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta bir stoper transferi için daha geri sayım başladı. Paulista'yı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, rotasını Atletico Madrid'den ayrılan Hermoso'ya çevirdi. Kara-Kartal, yıldız oyuncuya resmi teklifini iletti. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 06:50
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Beşiktaş'a bedava stoper! Transfer teklifi yapıldı

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-Beyazlılar, Gabriel Paulista'nın ardından takıma bir stoper daha kazandırmak için kolları sıvadı ve bu doğrultuda temaslarını hızlandırdı.

Beşiktaş'a bedava stoper! Transfer teklifi yapıldı

3 YILLIK TEKLIF YAPILDI

Kara Kartal'ın daha önce de gündemine gelen ve Atletico Madrid'den ayrılan İspanyol stoper Mario Hermoso için yeniden devreye girdiği ve 29 yaşındaki oyuncuya teklif yaptığı öğrenildi.

Beşiktaş'a bedava stoper! Transfer teklifi yapıldı

Takvim'in haberine göre, tecrübeli savunmacıya 3 yıllık kontrat öneren yönetimin oyuncudan gelecek yanıtı beklediği belirlendi. İspanyol ve Suudi ekiplerinin de talip olduğu deneyimli savunmacının nihai kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.

Beşiktaş'a bedava stoper! Transfer teklifi yapıldı

Beşiktaş'ın yeni transferi Paulista'nın da geçen sezon birlikte oynadığı takım arkadaşı Hermoso için devreye girebileceği gelen haberler arasında.

Beşiktaş'a bedava stoper! Transfer teklifi yapıldı

Geçtiğimiz sezon Madrid ekibiyle 45 maça çıkan deneyimli savunmacı, söz konusu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asiste imza attı. Hermoso'ya en güncel verilere göre 25 milyon Euro değer biçiliyor.

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