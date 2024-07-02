Beşiktaş'a bedava stoper! Transfer teklifi yapıldı
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta bir stoper transferi için daha geri sayım başladı. Paulista'yı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, rotasını Atletico Madrid'den ayrılan Hermoso'ya çevirdi. Kara-Kartal, yıldız oyuncuya resmi teklifini iletti. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Beşiktaş'ın yeni transferi Paulista'nın da geçen sezon birlikte oynadığı takım arkadaşı Hermoso için devreye girebileceği gelen haberler arasında.
Geçtiğimiz sezon Madrid ekibiyle 45 maça çıkan deneyimli savunmacı, söz konusu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asiste imza attı. Hermoso'ya en güncel verilere göre 25 milyon Euro değer biçiliyor.
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