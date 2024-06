Beşiktaş Bayern Münih ile anlaştı! İşte Kartal'ın yeni transferi

Yıldız isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, genç ve gurbetçi isimler için de çalışmalarını sürdüryor. Siyah-Beyazlılar'ın, Bayern Münih'in 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Yusuf Kabadayı'yı için Alman ekibiyle trans prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Takvim'in haberine göre; genç oyuncunun Avrupa'dan gelen teklifler sonrası Türkiye konusunda kararsızlık yaşadığı ifade ediliyor. 2. Başkan Hüseyin Yücel'in önümüzdeki günlerde oyuncu tarafıyla bizzat temaslarda bulunacağı da gelen haberler arasında. Geçen sezonu Schalke'de geçiren Yusuf 26 maçta 5 gol kaydetti.

Genç oyuncunun Bayern ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor.