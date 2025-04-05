RAMS Başakşehir-Tümosan Konyaspor CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

RAMS Başakşehir ile Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında karşı karşıya geliyor. Başakşehir-Konyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz. RAMS BAŞAKŞEHİR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak RAMS Başakşehir-Tümosan Konyaspor saat 16.00'da başladı.

RAMS BAŞAKŞEHİR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak RAMS Başakşehir-Tümosan Konyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Operi, Berat, Yusuf, Kemen, Crespo, Brnic, Piatek

Konyaspor: Deniz, Ndao, Uğurcan, Adil, Guilherme, Jevtovic, Melih, Aleksic, Pedrinho, Yusuf, Kramer