Hedef Avrupa

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, evinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'ye 3-1 mağlup olarak elindeki tek kupa umudunu da çeyrek finalde kaybetti. Kartal'a bu yenilgi soğuk duş etkisi yaşatırken, siyah-beyazlılar yeniden lige döndü. Kartal'ın, artık tek hedefi ligde ilk dört içinde yer alıp önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılmak. Beşiktaş'ın, kalan 9 maçta maksimum puan toplayarak ligi 3'üncü veya 4'üncü sırada bitirmesi gerekiyor.

ZOR KARŞILAŞMALAR BEKLİYOR

Beşiktaş'taki kariyerinde 8. lig maçına çıkan Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'i Süper Lig'de kalan 9 maçta da birbirinden zorlu karşılaşmalar bekliyor. Bunlardan en önemlisi deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe derbisi olacak. Takıma moral konuşması yapan Norveçli teknik adam, "Hayalimiz kupayı kazanmaktı ama olmadı, artık lige odaklanmalıyız. Ligi 3. bitirerek Avrupa'ya gitmeliyiz" dedi. Siyah-beyazlılar, Norveçli teknik adamın idaresinde oynadığı lig maçlarında 5 galibiyet, 2 yenilgi, 1 beraberlik aldı.

9 MAÇIN 6'SI İSTANBUL'DA

İlk dört sırada yer alıp Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmek isteyen Beşiktaş, kalan 9 haftada 6 maçını İstanbul'da oynayacak. Son 9 haftada İstanbul dışında Göztepe, Alanyaspor ve Bodrumspor deplasmanı bulunan Beşiktaş'ın, diğer 6 maçı İstanbul'da. Bu 6 maçtan Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarını rakip sahada oynayacak olan siyah beyazlılar, Başakşehir, Hatayspor, Adana Demirspor ve Ç.Rizespor maçlarını sahasında oynayacak.