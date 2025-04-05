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Haberler TFF 1.Lig Manisa FK 1-2 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Manisa FK 1-2 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında düşme hattında yer alan Manisa FK, Ankara Keçiörengücü'ne sahasında 2-1 mağlup oldu. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 15:47
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Manisa FK 1-2 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren düşme potasındaki Manisa FK 32'nci haftada evinde Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 yenilerek büyük avantaj kaybetti. Manisa FK, sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve sahadan puansız ayrıldı.

41'inci dakikada ev sahibi ekipte ceza sahası sol köşesinde topla buluşan Diallo, yaptığı çalımların ardından yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

44'üncü dakikada orta alanda topu alan Traore, kale alanına uzun pasında rakibin arkasına sarkan Diouf, kaleci Alperen ile karşı karşıya kaldı. Diouf'un şutunda top ağlarla buluştu, maça eşitlik geldi: 1-1.

74'üncü dakika konuk takımda Erkam'ın pasında topu alan Ezeh, sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra sol ayağıyla yerden uzak köşeye vurdu, top fileleri havalandırdı: 2-1.

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Ömer Lütfü Aydın, Adem Zorlu

MANİSA FK: Alperen-Yusuf, Muhammet Ensar Akgün, Arslanagic, Umut (Dk. 84 Kaan Kanak), Toure, Oğuz, Diallo, Ramirez (Dk. 78 Muhammed Enes Kiprit), Fofana, Osuji (Dk. 68 Minchev)

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin, Uğur, Caulker, Arda, Ali, Erkam, Traore, Dembele (Dk. 46 Camara), Rroca (Dk. 71 Silva), Ezeh (Dk. 90 Süleyman), Diouf

GOLLER: Dk. 41 Diallo (Manisa FK), Dk. 44 Diouf, Dk. 74 Ezeh (Ankara Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Yusuf (Manisa FK), Rroca, Erkam Develi (Ankara Keçiörengücü)

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