Galatasaray istemişti Beşiktaş alıyor! Kartal'dan '10 numara' transfer
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Giovanni van Bronckhorst'un gelişiyle transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Siyah-beyazlılar, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündemine gelen yıldız futbolcunun transferi için düğmeye bastı. İşte o isim ve detaylar... (BJK spor haberi)
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Kırmızı-Beyazlılar'da 13 sezon forma giyen başarılı oyuncu, bedelsiz olarak Ajax'a katılmıştı. Yıldız isim, Ajax'a ise 2020 yılında Werder Bremen'den 11.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.
Bremen'den önce ise Everton'da görev yapan Klaassen, İngiliz ekibine de 2017 yılında Ajax'tan 27 milyon Euro karşılığında geçiş yapmıştı. Ayrıca Hollandalı oyuncu ile bir dönem Galatasaray da ilgilenmişti.
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