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Galatasaray istemişti Beşiktaş alıyor! Kartal'dan '10 numara' transfer

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Giovanni van Bronckhorst'un gelişiyle transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Siyah-beyazlılar, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündemine gelen yıldız futbolcunun transferi için düğmeye bastı. İşte o isim ve detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 06:50
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Galatasaray istemişti Beşiktaş alıyor! Kartal'dan '10 numara' transfer

Beşiktaş, 10 numara hattına takviye için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim, 31 yaşındaki Hollandalı futbolcu Davy Klaassen'in ismi üzerinde yeniden yoğunlaştı.

Galatasaray istemişti Beşiktaş alıyor! Kartal'dan '10 numara' transfer

Daha önce de Kara Kartal'ın radarına giren, ancak İtalya Serie A ekibi Inter'i seçen Klaassen, sezonun bitmesinin ardından boşa çıktı ve Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak bakıyor.

Galatasaray istemişti Beşiktaş alıyor! Kartal'dan '10 numara' transfer

Klaassen'in şu anki piyasa değeri 4 milyon Euro seviyesinde bulunuyor. 27 milyon Euro'ya gitmişti Klaassen, Inter'den önce Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax'ta forma giymişti.

Galatasaray istemişti Beşiktaş alıyor! Kartal'dan '10 numara' transfer

Kırmızı-Beyazlılar'da 13 sezon forma giyen başarılı oyuncu, bedelsiz olarak Ajax'a katılmıştı. Yıldız isim, Ajax'a ise 2020 yılında Werder Bremen'den 11.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Galatasaray istemişti Beşiktaş alıyor! Kartal'dan '10 numara' transfer

Bremen'den önce ise Everton'da görev yapan Klaassen, İngiliz ekibine de 2017 yılında Ajax'tan 27 milyon Euro karşılığında geçiş yapmıştı. Ayrıca Hollandalı oyuncu ile bir dönem Galatasaray da ilgilenmişti.

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