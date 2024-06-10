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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Masuaku'nun boşluğunu eski yıldızıyla dolduracak

Yeni sezon kadro planlamasını oluşturan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Giovanni van Bronckhorst'u takımın başına geçiren siyah beyazlılar transferde düğmeye bastı. Masuaku'nun takımdan ayrılmak istemesi sonrası sol bek bölgesine öncelik veren Kartal, eski yıldızını kadrosuna katmayı planlıyor. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 16:38
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Masuaku'nun boşluğunu eski yıldızıyla dolduracak

Beşiktaş'ta Kongolu sol bek Masuaku ile yolların ayrılması bekleniyor. Yönetimle yaptığı görüşmede ayrılmak istediğini belirten tecrübeli futbolcu için gelecek tekliflerin değerlendireceği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Masuaku'nun boşluğunu eski yıldızıyla dolduracak

30 yaşındaki yıldıza Körfez ekipleri ve Fransız takımlarının ilgisi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Masuaku'nun boşluğunu eski yıldızıyla dolduracak

Yönetimin ise Masuaku'nın yerine eski oyuncsu Rıdvan Yılmaz'ı düşünüyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Masuaku'nun boşluğunu eski yıldızıyla dolduracak

Takvim'de yer alan habere göre; Glasgow Rangers'ta forma giyen 23 yaşındaki oyuncununun Avrupa'da kalmak istemesine rağmen şartların zorlanacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Masuaku'nun boşluğunu eski yıldızıyla dolduracak

Bu sezon Rangers formasıyla 33 maçta görev alan milli oyuncu 2 gol kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Masuaku'nun boşluğunu eski yıldızıyla dolduracak

Piyasa değeri 5 milyon Euro olan oyuncunun sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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