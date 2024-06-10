TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Masuaku'nun boşluğunu eski yıldızıyla dolduracak
Yeni sezon kadro planlamasını oluşturan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Giovanni van Bronckhorst'u takımın başına geçiren siyah beyazlılar transferde düğmeye bastı. Masuaku'nun takımdan ayrılmak istemesi sonrası sol bek bölgesine öncelik veren Kartal, eski yıldızını kadrosuna katmayı planlıyor. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
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Takvim'de yer alan habere göre; Glasgow Rangers'ta forma giyen 23 yaşındaki oyuncununun Avrupa'da kalmak istemesine rağmen şartların zorlanacağı öğrenildi.
Bu sezon Rangers formasıyla 33 maçta görev alan milli oyuncu 2 gol kaydetti.
Piyasa değeri 5 milyon Euro olan oyuncunun sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
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