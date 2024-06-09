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2.5 milyon Euro’dan yırttı
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu sonrası Tahkim Kurulu'da Beşiktaş'ın Onur Bulut transferinde hukuksuzluk olmadığına karar verdi. Bu karar sayesinde Beşiktaş, Kayserispor'a istediği 2.5 milyon euro'luk tazminatı ödemekten kurtuldu. Tahkim Kurulu, Kayserispor'un Onur Bulut transferi için yaptığı itirazı reddetti. Kayserispor, Beşiktaş'ın Onur Bulut için ödediği 1 milyon euroluk çıkış maddesinin hukuksuz olduğunu iddia etmişti. Bu kararla ilgili Tahkim Kurulu'nun da kararı çıktı. Beşiktaş'ı haklı buldu. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın, 29 yaşındaki milli oyuncu için Kayserispor'a herhangi bir bonservis bedeli ödemeyeceği ifade edildi.
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