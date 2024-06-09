Haberler Beşiktaş 2.5 milyon Euro’dan yırttı

2.5 milyon Euro’dan yırttı

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu sonrası Tahkim Kurulu'da Beşiktaş'ın Onur Bulut transferinde hukuksuzluk olmadığına karar verdi. Bu karar sayesinde Beşiktaş, Kayserispor'a istediği 2.5 milyon euro'luk tazminatı ödemekten kurtuldu. Tahkim Kurulu, Kayserispor'un Onur Bulut transferi için yaptığı itirazı reddetti. Kayserispor, Beşiktaş'ın Onur Bulut için ödediği 1 milyon euroluk çıkış maddesinin hukuksuz olduğunu iddia etmişti. Bu kararla ilgili Tahkim Kurulu'nun da kararı çıktı. Beşiktaş'ı haklı buldu. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın, 29 yaşındaki milli oyuncu için Kayserispor'a herhangi bir bonservis bedeli ödemeyeceği ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 06:50
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2.5 milyon Euro’dan yırttı
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu sonrası Tahkim Kurulu'da Beşiktaş'ın Onur Bulut transferinde hukuksuzluk olmadığına karar verdi. Bu karar sayesinde Beşiktaş, Kayserispor'a istediği 2.5 milyon euro'luk tazminatı ödemekten kurtuldu. Tahkim Kurulu, Kayserispor'un Onur Bulut transferi için yaptığı itirazı reddetti. Kayserispor, Beşiktaş'ın Onur Bulut için ödediği 1 milyon euroluk çıkış maddesinin hukuksuz olduğunu iddia etmişti. Bu kararla ilgili Tahkim Kurulu'nun da kararı çıktı. Beşiktaş'ı haklı buldu. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın, 29 yaşındaki milli oyuncu için Kayserispor'a herhangi bir bonservis bedeli ödemeyeceği ifade edildi.
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