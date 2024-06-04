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Beşiktaş'ta van Bronckhorst gelişmesi! Hasan Arat'a haber yolladı

Sezonun tamamlanmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta teknik direktör bilmecesi sürüyor. Daha önce Giovanni van Bronckhorst ile ilgilenen siyah-beyazlılar, anlaşma sağlayamamıştı. Ancak Hollandalı çalıştırıcı, Başkan Hasan Arat’a haber yolladı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 06:50
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Beşiktaş'ta van Bronckhorst gelişmesi! Hasan Arat'a haber yolladı

Beşiktaş, teknik direktör konusunda sona yaklaşıyor. Siyah beyazlıların an itibariyle son adayı Giovanni Van Bronckhorst. 49 yaşındaki teknik adam son olarak Glasgow Rangers'ı çalıştırmıştı. İskoç ekibi ile 2021 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı yaşadı. Kariyerinde Feyenoord teknik direktörlüğü de bulunan Giovanni Van Bronckhorst, Hollanda'da 1 kez şampiyonluk yaşarken toplam 5 kupa kazandı.

ŞİMDİ GELMEK İSTİYORUM

Beşiktaş'ın teklifini daha önce reddeden Giovanni van Bronckhorst Başkan Hasan Arat'a "şimdi gelmek istiyorum" dediği ifade edildi. Başkan Arat kısa süre önce "o dönemde bizi reddedenler şimdi gelmek istiyor" diyerek van Bronckhorst adını gündeme getirmişti. Öte yandan, Hollandalı teknik adamdan dikkat çeken bir açıklama geldi. Van Bronckhorst, "Bir kulüple görüşme halindeyim. Devam eden şeyler var. Ama Hollanda'da değil" dedi.

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