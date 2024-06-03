Haberler Beşiktaş Potada siftah peşinde

Potada siftah peşinde

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Beşiktaş Emlakjet, bugün Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı beIN Sports 5 canlı yayınlayacak. Seride 2-0 öne geçen Fenerbahçe, galibiyetle ayrılması halinde finale yükselecek. Beşiktaş ise kazanması halinde seriyi dördüncü maça taşıyacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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Potada siftah peşinde
Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Beşiktaş Emlakjet, bugün Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı beIN Sports 5 canlı yayınlayacak. Seride 2-0 öne geçen Fenerbahçe, galibiyetle ayrılması halinde finale yükselecek. Beşiktaş ise kazanması halinde seriyi dördüncü maça taşıyacak.
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