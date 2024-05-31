Beşiktaş'tan teknik direktör harekatı! Listede 4 hoca var
Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Fernando Santos sonrasında teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda takımı idareten bir süreliğine Serdar Topraktepe yönetmişti. Şimdi ise Hasan Arat ve yönetiminin hoca adayları belli oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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PAOK'u şampiyon yapan Razvan Lucescu ile Borussia Dortmund'da yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Nuri Şahin de Beşiktaş'a gelmek istiyor.
Yönetimin karar aşamasında olduğu ve yeni hocanın 2 hafta içinde açıklanabileceği aktarıldı. Son kararı Başkan Hasan Arat'ın vereceği de vurgulandı.
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