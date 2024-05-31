Beşiktaş'tan teknik direktör harekatı! Listede 4 hoca var

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; siyah beyazlılar devre arasında gündeme gelen Bruno Genesio'nun yanı sıra Slaven Bilic, Razvan Lucescu ve Nuri Şahin'le görüşmelerde bulundu. Dört teknik adamla da kapsamlı toplantılar yapıldığı belirlendi.