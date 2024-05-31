Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan teknik direktör harekatı! Listede 4 hoca var

Beşiktaş'tan teknik direktör harekatı! Listede 4 hoca var

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Fernando Santos sonrasında teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda takımı idareten bir süreliğine Serdar Topraktepe yönetmişti. Şimdi ise Hasan Arat ve yönetiminin hoca adayları belli oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 14:14
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan teknik direktör harekatı! Listede 4 hoca var

Teknik direktör arayışlarını sıklaştıran Beşiktaş'ta, 4 isimle direkt olarak temas kurulduğu aktarıldı.

Beşiktaş'tan teknik direktör harekatı! Listede 4 hoca var

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; siyah beyazlılar devre arasında gündeme gelen Bruno Genesio'nun yanı sıra Slaven Bilic, Razvan Lucescu ve Nuri Şahin'le görüşmelerde bulundu. Dört teknik adamla da kapsamlı toplantılar yapıldığı belirlendi.

Beşiktaş'tan teknik direktör harekatı! Listede 4 hoca var

Boşta olan Genesio'nun Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı, Suudi ekibi Al Fateh'le 1 yıl daha kontratı bulunan Bilic'in de teklife olumlu yaklaştığı kaydedildi.

Beşiktaş'tan teknik direktör harekatı! Listede 4 hoca var

PAOK'u şampiyon yapan Razvan Lucescu ile Borussia Dortmund'da yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Nuri Şahin de Beşiktaş'a gelmek istiyor.

Beşiktaş'tan teknik direktör harekatı! Listede 4 hoca var

Yönetimin karar aşamasında olduğu ve yeni hocanın 2 hafta içinde açıklanabileceği aktarıldı. Son kararı Başkan Hasan Arat'ın vereceği de vurgulandı.

Yıldırım'dan Mourinho anlaşması sonrası ilk yorum!
Türk Telekom
DİĞER
Son dakika haberleri: Fenerbahçe Jose Mourinho ile anlaşmaya vardı! Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a bomba çalım...
FETÖ elebaşı Gülen'in çiftliği sessizliğe büründü! Öldü mü kaçırıldı mı? Kulislerde bomba büyü iddiası
G.Saray'dan Alexis Sachez bombası!
Klopp'un gözdesi Fener'e!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'a Lamela müjdesi!
Beşiktaş'tan santrfor harekatı! İşte transfer formülü
2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS KAÇ OTURUM? | 2024 LGS 1., 2. oturum başlama saati kaç?
LGS sınav yeri sorgula | 2024 LGS giriş belgesi PDF indir
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İlkay'dan Galatasaray'a transfer haber! İlkay'dan Galatasaray'a transfer haber! 14:41
Türkiye - Azerbaycan maçı ne zaman? Türkiye - Azerbaycan maçı ne zaman? 14:33
Batshuayi ile Dzeko'dan büyük başarı! Batshuayi ile Dzeko'dan büyük başarı! 14:17
Beşiktaş'tan teknik direktör harekatı! Beşiktaş'tan teknik direktör harekatı! 14:13
Güney Kore - Türkiye maçı saat kaçta? Güney Kore - Türkiye maçı saat kaçta? 14:01
Yıldırım'dan Mourinho anlaşması sonrası ilk yorum! Yıldırım'dan Mourinho anlaşması sonrası ilk yorum! 13:12
Daha Eski
"Trabzonspor benim için bir tutku!" "Trabzonspor benim için bir tutku!" 12:19
G.Saray'dan Alexis Sachez bombası! G.Saray'dan Alexis Sachez bombası! 11:57
F.Bahçe'de o ismin sözleşmesi uzatılacak! F.Bahçe'de o ismin sözleşmesi uzatılacak! 11:52
Angelino için flaş karar! Resmen duyurdular Angelino için flaş karar! Resmen duyurdular 11:07
Finalde Boston'un rakibi Mavericks! Finalde Boston'un rakibi Mavericks! 10:56
Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman? Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman? 10:52