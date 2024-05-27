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Beşiktaş'ın bayrağı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı!

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ın bayrağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 19:07 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 20:19
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Beşiktaş'ın bayrağı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı!

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan ilk videolu paylaşımda, "2023-2024 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaşımızın şanlı bayrağı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dalgalanıyor." ifadelerine yer verildi.

Kulübün ikinci paylaşımında ise "Şanlı bayrağımız, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de dalgalanmaya başladı." denildi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.

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