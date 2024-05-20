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TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan kanat harekatı! Menajeri İstanbul'a geldi

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, kanat bölgesini güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda siyah-beyazlılar o ismin menajerini İstanbul'a getirdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan kanat harekatı! Menajeri İstanbul'a geldi

Çalkantılı bir sezon geçiren ve gelecek yıl şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, kanat mevkisine bir takviye gerçekleştirmeyi hedefliyor. Kartal'da bu konuda çok sıcak gelişmeler yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan kanat harekatı! Menajeri İstanbul'a geldi

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Siyah-Beyazlılar, bir süredir yakından takip ettiği Jan-Niklas Beste için somut adımlar atmaya başladı. Almanya'da Heidenheim forması giyen 25 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamak isteyen Kara Kartal, Beste'nin menajerini İstanbul'a getirtti.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan kanat harekatı! Menajeri İstanbul'a geldi

Takvim'in haberine göre; Beste'nin menajeriyle Siyah-Beyazlı kurmaylar arasında yapılacak detaylı görüşmelerin ardından bu transferin resmiyet kazanması bekleniyor. Sol açık ve sol bekte oynayabilen futbolcunun kontratı ise 2025'te bitiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan kanat harekatı! Menajeri İstanbul'a geldi

22 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon 32 maça çıkan Beste, 8 kez rakip ağları havalandırırken, 14 de asist katkısı sundu. 22 gole direkt etki eden futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan kanat harekatı! Menajeri İstanbul'a geldi

Werder Bremen, Regensburg, Emmen ve Dortmund formalarını da terleten Beste, sol ayağını etkin şekilde kullanabiliyor. Futbolcunun da kariyerinde yeni bir sayfa açmaya olumlu baktığı ve Kartal'ın teklifine de sıcak yaklaştığı öğrenildi.

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