TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan kanat harekatı! Menajeri İstanbul'a geldi
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, kanat bölgesini güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda siyah-beyazlılar o ismin menajerini İstanbul'a getirdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
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22 GOLE KATKI SAĞLADI
Bu sezon 32 maça çıkan Beste, 8 kez rakip ağları havalandırırken, 14 de asist katkısı sundu. 22 gole direkt etki eden futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Werder Bremen, Regensburg, Emmen ve Dortmund formalarını da terleten Beste, sol ayağını etkin şekilde kullanabiliyor. Futbolcunun da kariyerinde yeni bir sayfa açmaya olumlu baktığı ve Kartal'ın teklifine de sıcak yaklaştığı öğrenildi.
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