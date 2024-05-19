BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Usta yazardan Semih Kılıçsoy'a flaş sözler!

Genç Demir Ege ve Al Musrati ikilisi orta sahada uyumsuz ve etkisizdiler. İkinci yarıda Salih ve Gedson girince çok daha iyi bir mücadele ve daha iyi bir Beşiktaş izledik.

Gencecik Demir Ege inanılmaz güçsüz, onu izledikçe Oscar Wilde'in sözünü hatırlamamak elde değil; gençlik muhteşem bir şey ama gençlerin elinde heba oluyor!