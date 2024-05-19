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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Usta yazardan Semih Kılıçsoy'a flaş sözler!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı. Fotomaç gazetesi yazarı Turgay Demir karşılaşmayı değerlendirdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 09:06
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Usta yazardan Semih Kılıçsoy'a flaş sözler!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor 2-2 berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Usta yazardan Semih Kılıçsoy'a flaş sözler!

Fotomaç gazetesi yazarı Turgay Demir mücadeleyi kaleme alırken genç yıldız Semih Kılıçsoy'a uyarılarda bulundu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Usta yazardan Semih Kılıçsoy'a flaş sözler!

TURGAY DEMİR - SEMİH DİKKAT

Hatay can derdindeydi, Beşiktaş dertsiz, kedersiz!... Yani öyle ölümkalım gibi bir anlamı yoktu Kartal için dünkü maçın. Hatayspor maçın her anını yaşadı, mücadele etti. Ligde beşincilik dışında hedefi olmayan Beşiktaş ise ilk yarıda neredeyse sahada yoktu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Usta yazardan Semih Kılıçsoy'a flaş sözler!

Genç Demir Ege ve Al Musrati ikilisi orta sahada uyumsuz ve etkisizdiler. İkinci yarıda Salih ve Gedson girince çok daha iyi bir mücadele ve daha iyi bir Beşiktaş izledik.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Usta yazardan Semih Kılıçsoy'a flaş sözler!

Gencecik Demir Ege inanılmaz güçsüz, onu izledikçe Oscar Wilde'in sözünü hatırlamamak elde değil; gençlik muhteşem bir şey ama gençlerin elinde heba oluyor!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Usta yazardan Semih Kılıçsoy'a flaş sözler!

Hepimizin yeni gözdesi Semih de çok düşüşte. Bize bir çok hayal kurdurmuştu ama şimdilerde ne yaptığını bilemez halde.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Usta yazardan Semih Kılıçsoy'a flaş sözler!

Köprünün tam ortasında olduğunu fark etmeli bu genç adam. İleri gitmesi zor, geri gitmesi çok kolay o noktada. Zor olanı başaramazsa sıradanlaşır, başaşırsa zirvelerde dolaşır. Karar kendisinin.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Usta yazardan Semih Kılıçsoy'a flaş sözler!

Dört gol arasında Gedson'un attığı geceyi aydınlatan bir havai fişek gibiydi. Salih'in penaltı kazandırdığı pozisyon canımı sıktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Usta yazardan Semih Kılıçsoy'a flaş sözler!

Darbe var ama Salih o darbeyle düşmüyor, topa vuramayacağını anlayınca bırakıyor kendini. Böyle penaltılar hiçbir zaman içime sinmedi, sinmeyecek.

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