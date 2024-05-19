BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Usta yazardan Semih Kılıçsoy'a flaş sözler!
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı. Fotomaç gazetesi yazarı Turgay Demir karşılaşmayı değerlendirdi. İşte detaylar...
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Genç Demir Ege ve Al Musrati ikilisi orta sahada uyumsuz ve etkisizdiler. İkinci yarıda Salih ve Gedson girince çok daha iyi bir mücadele ve daha iyi bir Beşiktaş izledik.
Gencecik Demir Ege inanılmaz güçsüz, onu izledikçe Oscar Wilde'in sözünü hatırlamamak elde değil; gençlik muhteşem bir şey ama gençlerin elinde heba oluyor!
Hepimizin yeni gözdesi Semih de çok düşüşte. Bize bir çok hayal kurdurmuştu ama şimdilerde ne yaptığını bilemez halde.
Köprünün tam ortasında olduğunu fark etmeli bu genç adam. İleri gitmesi zor, geri gitmesi çok kolay o noktada. Zor olanı başaramazsa sıradanlaşır, başaşırsa zirvelerde dolaşır. Karar kendisinin.
Dört gol arasında Gedson'un attığı geceyi aydınlatan bir havai fişek gibiydi. Salih'in penaltı kazandırdığı pozisyon canımı sıktı.
Darbe var ama Salih o darbeyle düşmüyor, topa vuramayacağını anlayınca bırakıyor kendini. Böyle penaltılar hiçbir zaman içime sinmedi, sinmeyecek.
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