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Arda Turan'dan çifte bomba! Yeni transferler İstanbul devinden

Son dakika spor haberi: Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'e zirvede tamamlayarak Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Önümüzdeki sezon mücadele edeceği Süper Lig için iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Eyüpspor, İstanbul devinin 2 yıldızına kanca attı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 09:44
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Arda Turan'dan çifte bomba! Yeni transferler İstanbul devinden

Önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Eyüpspor, gelecek sezonun çalışmalarına başlarken gözüne Beşiktaş'tan iki ismi kestirdi.

Arda Turan'dan çifte bomba! Yeni transferler İstanbul devinden

CENK TOSUN VE ONUR BULUT BOMBASI!
Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı İstanbul ekibi, siyah- beyazlılarla sözleşmesi bitecek olan Cenk Tosun'un ardından Onur Bulut'la da yakından ilgilenmeye başladı.

Arda Turan'dan çifte bomba! Yeni transferler İstanbul devinden

Eyüpspor'un kısa süre içerisinde Beşiktaş'a Onur için teklifte bulunabileceği kaydedildi.

Arda Turan'dan çifte bomba! Yeni transferler İstanbul devinden

Beşiktaş'taki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve henüz yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayamayan Cenk Tosun ile de temaslar başlayacak.

Arda Turan'dan çifte bomba! Yeni transferler İstanbul devinden

Deneyimli golcünün siyah-beyazlılarla anlaşma sağlayamaması durumunda İstanbul'da kalmaya sıcak bakabileceği ifade ediliyor.

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