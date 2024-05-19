Arda Turan'dan çifte bomba! Yeni transferler İstanbul devinden
Son dakika spor haberi: Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'e zirvede tamamlayarak Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Önümüzdeki sezon mücadele edeceği Süper Lig için iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Eyüpspor, İstanbul devinin 2 yıldızına kanca attı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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CENK TOSUN VE ONUR BULUT BOMBASI!
Beşiktaş'taki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve henüz yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayamayan Cenk Tosun ile de temaslar başlayacak.
Deneyimli golcünün siyah-beyazlılarla anlaşma sağlayamaması durumunda İstanbul'da kalmaya sıcak bakabileceği ifade ediliyor.
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