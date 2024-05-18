Tekrarı yok bunun

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında bu akşam 19.00'da sahasında Hatayspor ile karşılaşacak. Kötü geçen bir sezonun ardından Türkiye Kupası şampiyonluğunu hedef belirleyen siyah-beyazlılar, Trabzonspor ile oynanacak final müsabakasında zafere ulaşarak hem kupayı müzesinde götürmek hem de gelecek sezon Avrupa kupalarındaki yerini kesinleştirmek istiyor. Aksi durumda ise siyah-beyazlıların ligi bitireceği sıralamada da önemli olacak. Bu bakımdan Kartal, ligde kalan son 2 haftada kayıp yaşamak istemiyor.

CEZALILAR DÖNÜYOR

Kırmızı kart cezalısı Al-Musrati ile sarı kart ceza sınırına ulaştıkları için geçtiğimiz hafta sahadaki yerlerini alamayan Omar Colley ve Semih Kılıçsoy da cezalarını tamamladı. Bu 3 futbolcu, görev verilmesi halinde Hatayspor maçında forma giyebilecek. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları süren Rachid Ghezzal ve Jackson Muleka'nın görev alıp almayacağına ilişkin son kararı sağlık heyeti verecek. Ayrıca Alanyaspor maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Milot Rashica ise bugünkü karşılaşmada oynayabilecek durumda.

RİSTE ATAMAYIZ

Serdar Topraktepe ve Samet Aybaba, oyuncularla yaptıkları görüşmelerde "Galibiyet hem Avrupa hem de final için çok önemli" ifadelerini kullandılar.

Beşiktaş'ta Hatay maçı öncesi teknik sorumlu Serdar Topraktepe ile Futbol Koordinatörü Samet Aybaba hafta boyunca yoğun mesai harcadı. Pazartesi gününden bu yana oyuncularla birebir görüşmeler yapan ikili, hem idman sahasında hem de dinlenme saatlerinde futbolcularla görüşerek bu maçın önemini dile getirerek takımın motivasyonunu yükseltmeye çalıştılar. Aybaba ve Topraktepe, Hatay maçının kazanılmasının hem Avrupa için büyük önem taşıdığı hem de perşembe günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçı öncesi büyük moral olacağını oyuncuları iletti. İkili yapılan görüşmelerde "Kupa maçına moralli çıkmak ve galip gelerek camiayı da final öncesi havaya sokmamız şart. Avrupa'yı aska riske atamayız" ifadelerini kullandılar.