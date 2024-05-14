BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Haller bombası! Alman basını müjdeyi verdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçında çıkmaya hazırlanan Beşiktaş'ta gelecek sezon transfer çalışmaları başladı. Vincent Aboubakar ile sezon sonunda vedaya hazırlanan siyah beyazlılar sürpriz bir isme kancayı taktı. Alman basını Beşiktaş'ın gündemindeki yıldız ismi duyurdu. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 11:07 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 11:16
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FORVET HATTI DEĞİŞECEK
Kadrodaki en büyük değişimin hücum hattında yapılması beklenirken pivot özellikli santrfor transferi gündemde.
ALMAN BASINI HALLER'İ DUYURDU!
Beşiktaş Yönetimi, Dortmund'un Fildişi Sahilli golcüsü Sebastien Haller ile ilgilendiğini duyurdu. Bild'de yer alan habere göre, İki kulüp arasında görüşmelerin kısa süre içerisinde başlanacağı aktarıldı.
Haberde Dortmund'un 2026'ya kadar sözleşmesi olmasına rağmen Haller'i bu yaz göndermeye sıcak baktığı belirtildi.
Borussia Dortmund'un oyuncunun transferi için 10 milyon Euro'ya onay vereceği iddiaları arasında yer alıyor.
DORTMUND İLE AYRILMAYA HAZIRLANIYOR
Edin Terzic'in çok fazla şans vermediği yıldız golcü sezon sonunda Alman kulübünden ayrılmaya yakın olduğu kaydedildi. Piyasa değeri 45 milyon Euro'ya kadar yükselen Haller'in güncel değeri ise 14 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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