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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Haller bombası! Alman basını müjdeyi verdi

Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçında çıkmaya hazırlanan Beşiktaş'ta gelecek sezon transfer çalışmaları başladı. Vincent Aboubakar ile sezon sonunda vedaya hazırlanan siyah beyazlılar sürpriz bir isme kancayı taktı. Alman basını Beşiktaş'ın gündemindeki yıldız ismi duyurdu. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 11:07 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 11:16
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Haller bombası! Alman basını müjdeyi verdi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile final mücadelesi verecek olan Beşiktaş'ta bir yandan da gelecek sezon için çalışmalar sürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Haller bombası! Alman basını müjdeyi verdi

Sezon sonunda kadrosunu büyük ölçüde yenileyecek olan Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Haller bombası! Alman basını müjdeyi verdi

Başta Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun olmak üzere sözleşmesi biten oyunculara vedaya hazırlanan yönetim şimdiden alternatifleri aramaya başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Haller bombası! Alman basını müjdeyi verdi

FORVET HATTI DEĞİŞECEK

Kadrodaki en büyük değişimin hücum hattında yapılması beklenirken pivot özellikli santrfor transferi gündemde.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Haller bombası! Alman basını müjdeyi verdi

ALMAN BASINI HALLER'İ DUYURDU!

Beşiktaş Yönetimi, Dortmund'un Fildişi Sahilli golcüsü Sebastien Haller ile ilgilendiğini duyurdu. Bild'de yer alan habere göre, İki kulüp arasında görüşmelerin kısa süre içerisinde başlanacağı aktarıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Haller bombası! Alman basını müjdeyi verdi

Haberde Dortmund'un 2026'ya kadar sözleşmesi olmasına rağmen Haller'i bu yaz göndermeye sıcak baktığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Haller bombası! Alman basını müjdeyi verdi

Borussia Dortmund'un oyuncunun transferi için 10 milyon Euro'ya onay vereceği iddiaları arasında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Haller bombası! Alman basını müjdeyi verdi

DORTMUND İLE AYRILMAYA HAZIRLANIYOR

Edin Terzic'in çok fazla şans vermediği yıldız golcü sezon sonunda Alman kulübünden ayrılmaya yakın olduğu kaydedildi. Piyasa değeri 45 milyon Euro'ya kadar yükselen Haller'in güncel değeri ise 14 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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