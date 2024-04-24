TRANSFER HABERİ - Alex Oxlade-Chamberlain Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte yeni adresi
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın sezon başında transfer ettiği ancak yaşadığı sakatlık sorunu nedeniyle yeteri kadar faydalanamadığı Alex Oxlade-Chamberlain, siyah-beyazlılara veda ediyor. İngiliz basını, yıldız futbolcunun görüştüğü takımı duyurdu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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Alex Oxlade-Chamberlain, bu sezon Beşiktaş formasıyla 25 maça çıktı.
İngiliz futbolcu, 4 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
30 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Chamberlain'in güncel piyasa değeriyse 5 milyon Euro.
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