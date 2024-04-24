Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Alex Oxlade-Chamberlain Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte yeni adresi

TRANSFER HABERİ - Alex Oxlade-Chamberlain Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın sezon başında transfer ettiği ancak yaşadığı sakatlık sorunu nedeniyle yeteri kadar faydalanamadığı Alex Oxlade-Chamberlain, siyah-beyazlılara veda ediyor. İngiliz basını, yıldız futbolcunun görüştüğü takımı duyurdu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 12:01
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TRANSFER HABERİ - Alex Oxlade-Chamberlain Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Beşiktaşlı Alex Oxlade-Chamberlain için flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Alex Oxlade-Chamberlain Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte yeni adresi

İngiliz basınında yer alan habere göre Chamberlain, İngiliz ekibi Southampton ile görüşüyor.

TRANSFER HABERİ - Alex Oxlade-Chamberlain Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Siyah-beyazlı ekipte umduğunu bulamadığı belirtilen Chamberlain'in yeniden ülkesinde top koşturmak istediği hatırlatıldı.

TRANSFER HABERİ - Alex Oxlade-Chamberlain Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Alex Oxlade-Chamberlain, bu sezon Beşiktaş formasıyla 25 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Alex Oxlade-Chamberlain Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte yeni adresi

İngiliz futbolcu, 4 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Alex Oxlade-Chamberlain Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte yeni adresi

30 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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