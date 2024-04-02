TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Berghuis'e Ghezzal tarifesi!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah- Beyazlılar'ın geçtiğimiz hafta yeniden da temaslara başladığı Ajax'ın Hollandalı yıldızı Steven Berghuis'le görüşmelerini ilerlettiği ve oyuncuya resmi teklifte bulunduğu öğrenildi.

FARK 750 BİN EURO

Takvim'de yer alan habere göre siyah-beyazlı kurmayların Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'ın kontratndaki tarifeyi Berghuis'e de teklif ettiği ve oyuncuya 2 milyon 250 bin Euro'dan 3 yıllık sözleşme önerdiği belirlendi. Hollandalı yıldızın da Siyah-Beyazlılar'dan senelik 3 milyon Euro ve imza parası talep ettiği de gelen haberler arasında. 32 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Ajax formasıyla çıktığı 26 maçta 7 gol, 10 asiste imza attı. Berghuis'in Hollanda ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen takımdan ayrılmak istediği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.