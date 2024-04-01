Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Aboubakar'ın yeni adresi o ülke olacak!

TRANSFER HABERLERİ | Aboubakar'ın yeni adresi o ülke olacak!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta geleceği en çok merak konusu olan isimlerden birisi olan Vincent Aboubakar ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Futbolcunun son olarak o ülkeye transfer olmaya çok yakın olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Aboubakar'ın yeni adresi o ülke olacak!

Beşiktaş'ta bu sezon en çok tartışılan isimlerden biri olan Vincent Aboubakar için Fransa'dan transfer iddiası ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Aboubakar'ın yeni adresi o ülke olacak!

Fransız basınında yer alan haberlere göre; Kamerunlu oyuncunun Beşiktaş'taki geleceği netlik kazandı.

TRANSFER HABERLERİ | Aboubakar'ın yeni adresi o ülke olacak!

Aboubakar, yaz transfer döneminde kesin olarak takımdan ayrılacak.

TRANSFER HABERLERİ | Aboubakar'ın yeni adresi o ülke olacak!

32 yaşındaki golcüyle ilgilenen kulüpler ise Marsilya, Lens ve Rennes...

TRANSFER HABERLERİ | Aboubakar'ın yeni adresi o ülke olacak!

Fransızlar, Abou'nun kesin olarak gelecek sezon Ligue 1'de oynayacağını duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ | Aboubakar'ın yeni adresi o ülke olacak!

Aboubakar'ın yeni kulübünden tek şartı Beşiktaş'tan kazandığı yıllık 3.5 milyon euro. Kamerunlu oyuncu, daha önce para yüzünden problem çıkarmış ve yeni yönetim göreve gelir gelmez kadro dışı bırakılmıştı.

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