TRANSFER HABERLERİ | Aboubakar'ın yeni adresi o ülke olacak!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta geleceği en çok merak konusu olan isimlerden birisi olan Vincent Aboubakar ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Futbolcunun son olarak o ülkeye transfer olmaya çok yakın olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
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32 yaşındaki golcüyle ilgilenen kulüpler ise Marsilya, Lens ve Rennes...
Fransızlar, Abou'nun kesin olarak gelecek sezon Ligue 1'de oynayacağını duyurdu.
Aboubakar'ın yeni kulübünden tek şartı Beşiktaş'tan kazandığı yıllık 3.5 milyon euro. Kamerunlu oyuncu, daha önce para yüzünden problem çıkarmış ve yeni yönetim göreve gelir gelmez kadro dışı bırakılmıştı.
Daha sonra yeniden kadroya geri dönen Aboubakar, bu sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıktı ve 11 gol kaydetti.
Abou'nun 3 de asisti bulunuyor.
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