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Beşiktaş transfer komitesi kurulduğunu açıkladı!

Beşiktaş Kulübü, kulüp kaynaklarını verimli kullanmak ve gerekli mevkilere doğru futbolcu transferleri yapmak adına futbol A takımıyla ilgili tüm iç ve dış transferlerde yetkili bir transfer komitesi kurulmasına karar verildiğini duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 15:16 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 15:20
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Beşiktaş transfer komitesi kurulduğunu açıkladı!

Beşiktaş Kulübü, futbolda 2024-2025 sezonunda daha güçlü bir takım kurmak, kulüp kaynaklarını verimli kullanmak ve gerekli mevkilere doğru futbolcu transferleri yapmak adına transfer komitesi kuracağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

2024-2025 sezonunda daha güçlü bir takım kurmak, kulüp kaynaklarını verimli kullanmak ve gerekli mevkilere doğru futbolcu transferleri yapmak adına Profesyonel Futbol A Takımımız ile ilgili tüm iç ve dış transferlerde yetkili bir transfer komitesi kurulmasına karar verilmiştir. Transfer komitemiz İkinci Başkanımız Hüseyin Yücel başkanlığında; Asbaşkanlarımız Mete Vardar ve Onur Göçmez, Sayman Üye, Finansman ve Anonim Şirketten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Kaan Şakul, Futbol Şube Sorumlumuz ve Futbolu Temsilen Basın Sözcümüz Feyyaz Uçar ve Kamu ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Burak Aslan'dan oluşacak olup, çalışmalarını Yönetim Kurulu Başkanımıza raporlayacaktır.

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