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Beşiktaş Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in 31'inci haftasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 18:37
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Beşiktaş Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Öte yandan bir süredir sakatlığı bulunan Alex Oxlade-Chamberlain bireysel çalışmalara başladı.

Siyah-beyazlı ekip, 28 Mart Perşembe günü saat 16.00'da Nevzat Demir Tesisleri'nde Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı yapacak.

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