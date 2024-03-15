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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Haitili gol makinesi! Aboubakar'ın yerine geliyor

Son dakika spor haberi: Yeni sezonun kadro planlama çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş, sürpriz bir ismi listesine aldı. Hücum hattına takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Haitili gol makinesi için harekete geçti. İşte o isim ve yaşanan transfer gelişmelerinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Haitili gol makinası! Aboubakar'ın yerine geliyor

Beşiktaş, önümüzdeki sezonun şampiyonluğa oynayacak kadrosunu hazırlamak için ceddi bir mesai harcıyor. Takvim'in haberine göre, Siyah-Beyazlılar'ın İsrail'in Maccabi Haifa takımında forma giyen Haiti'li santrfor Frantzdy Pierrot için harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Haitili gol makinası! Aboubakar'ın yerine geliyor

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın Frantzdy Pierrot'u birkaç kez izlediği ve olumlu rapor verdiği de ifade ediliyor. 28 yaşında ve 1.94 boyunda olan Frantzdy Pierrot bu sezon Maccabi Haifa formasıyla 42 resmi maçta 24 gol atarken 9 da asist yaptı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Haitili gol makinası! Aboubakar'ın yerine geliyor

TAM BİR GOL MAKİNASI

Müthiş bir gol-asist sayısına ulaşan Pierrot, Haiti Milli Takımı'nda da benzer bir performans gösteriyor. Pierrot, 27 kez giydiği Haiti Milli Takım forması ile 19 kez fileleri sarsmayı başardı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Haitili gol makinası! Aboubakar'ın yerine geliyor

Frantzdy Pierrot'un Maccabi Haifa ile olan sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında sona erecek. Oyuncunun takımından ayrılmaya sıcak baktığı bonservis bedelinin de yaklaşık 5 milyon Euro civarında olduğu belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Haitili gol makinası! Aboubakar'ın yerine geliyor

Siyah-Beyazlı kurmaylar oyuncunun piyasasının daha fazla yükselmesini beklemeden harekete geçmeyi planlıyorlar.

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