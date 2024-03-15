TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Haitili gol makinesi! Aboubakar'ın yerine geliyor
Son dakika spor haberi: Yeni sezonun kadro planlama çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş, sürpriz bir ismi listesine aldı. Hücum hattına takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Haitili gol makinesi için harekete geçti. İşte o isim ve yaşanan transfer gelişmelerinin detayları...
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Frantzdy Pierrot'un Maccabi Haifa ile olan sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında sona erecek. Oyuncunun takımından ayrılmaya sıcak baktığı bonservis bedelinin de yaklaşık 5 milyon Euro civarında olduğu belirtiliyor.
Siyah-Beyazlı kurmaylar oyuncunun piyasasının daha fazla yükselmesini beklemeden harekete geçmeyi planlıyorlar.
DİĞER