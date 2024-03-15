TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Haitili gol makinesi! Aboubakar'ın yerine geliyor

Beşiktaş, önümüzdeki sezonun şampiyonluğa oynayacak kadrosunu hazırlamak için ceddi bir mesai harcıyor. Takvim'in haberine göre, Siyah-Beyazlılar'ın İsrail'in Maccabi Haifa takımında forma giyen Haiti'li santrfor Frantzdy Pierrot için harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi.

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın Frantzdy Pierrot'u birkaç kez izlediği ve olumlu rapor verdiği de ifade ediliyor. 28 yaşında ve 1.94 boyunda olan Frantzdy Pierrot bu sezon Maccabi Haifa formasıyla 42 resmi maçta 24 gol atarken 9 da asist yaptı.