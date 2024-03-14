BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun ve Salih Uçan beklemede! Sözleşmeleri...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan Beşiktaş'ta son kaybedilen Gaziantep FK maçının ardından yeni sezon planları da askıya alındı. Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonu bitecek Cenk Tosun ve Salih Uçan için henüz futbolculara teklif sunmadı.

Sabah'ın haberine göre, Cenk Tosun ve Salih Uçan ile geçen hafta toplantı yapan Kaan Şakul, Feyyaz Uçar ve futbol koordinatörü Samet Aybaba, futbolculara 1 hafta içerisinde sözleşme için harekete geçeceklerini belirtmişti.