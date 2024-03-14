Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun ve Salih Uçan beklemede! Sözleşmeleri...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun ve Salih Uçan beklemede! Sözleşmeleri...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın sözleşme uzatmak için görüşmelerde bulunduğu Cenk Tosun ve Salih Uçan'da henüz mutlu sona ulaşılamadı. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 10:51
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun ve Salih Uçan beklemede! Sözleşmeleri...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan Beşiktaş'ta son kaybedilen Gaziantep FK maçının ardından yeni sezon planları da askıya alındı. Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonu bitecek Cenk Tosun ve Salih Uçan için henüz futbolculara teklif sunmadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun ve Salih Uçan beklemede! Sözleşmeleri...

Sabah'ın haberine göre, Cenk Tosun ve Salih Uçan ile geçen hafta toplantı yapan Kaan Şakul, Feyyaz Uçar ve futbol koordinatörü Samet Aybaba, futbolculara 1 hafta içerisinde sözleşme için harekete geçeceklerini belirtmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun ve Salih Uçan beklemede! Sözleşmeleri...

Ancak verilen süre dolmasına rağmen Cenk Tosun ve Salih Uçan ile yeni bir görüşme gerçekleştirilmedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun ve Salih Uçan beklemede! Sözleşmeleri...

Henüz iki futbolcuya da bir rakam teklif etmeyen yönetimin, takımın gidişatı nedeniyle süreyi biraz daha uzatabileceği belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun ve Salih Uçan beklemede! Sözleşmeleri...

Salih Uçan, Beşiktaş'ta yıllık 9 milyon lira kazanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun ve Salih Uçan beklemede! Sözleşmeleri...

Cenk Tosun'un Beşiktaş forması altındaki geliri ise 18 milyon lira.

DİĞER
TV8,5 CANLI İZLE EKRANI | 14 Mart TV8,5 yayın akışı ile UEFA Avrupa Konferans Ligi canlı maç izle
Bu paralar buzdağının görünen yüzü! İşte CHP'nin şaibeli para skandalının kilit isimleri...
Çarpıcı yorum! "G.Saray'ın iki büyük avantajı var"
G.Saray'da flaş ayrılık! Sezon sonu gidiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş Alimpijevic ile küllerinden doğdu
Beşiktaş'ta Santos tartışması!
AFAD, Kandilli son depremler listesi (14 Mart 2024)
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 14 Mart rakamları
Namaz vakitleri İstanbul | 14 Mart Perşembe
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'da iki isim beklemede! Sözleşmeleri... Kartal'da iki isim beklemede! Sözleşmeleri... 10:50
G.Saray'da 4 futbolcu ön plana çıktı! G.Saray'da 4 futbolcu ön plana çıktı! 10:24
Denver Nuggets Batı Konferansı'nın zirvesine yerleşti Denver Nuggets Batı Konferansı'nın zirvesine yerleşti 10:18
Anadolu Efes Fransa deplasmanında! Anadolu Efes Fransa deplasmanında! 10:05
Fenerbahçe - Saint Gilloise maçı ne zaman? Fenerbahçe - Saint Gilloise maçı ne zaman? 10:00
F.Bahçe ve G.Saray istemişti! Ünlü futbolcu tutuklandı F.Bahçe ve G.Saray istemişti! Ünlü futbolcu tutuklandı 09:47
Daha Eski
Çarpıcı yorum! "G.Saray'ın iki büyük avantajı var" Çarpıcı yorum! "G.Saray'ın iki büyük avantajı var" 09:43
Beşiktaş'ta Santos tartışması! Beşiktaş'ta Santos tartışması! 09:41
30. hafta başlıyor! İşte maç programı 30. hafta başlıyor! İşte maç programı 09:35
Beşiktaş'tan flaş Aboubakar kararı! Beşiktaş'tan flaş Aboubakar kararı! 09:31
Empoli - Bologna maçı ne zaman? Empoli - Bologna maçı ne zaman? 09:15
Toulouse - Lyon maçı ne zaman? Toulouse - Lyon maçı ne zaman? 09:11