BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun ve Salih Uçan beklemede! Sözleşmeleri...
Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın sözleşme uzatmak için görüşmelerde bulunduğu Cenk Tosun ve Salih Uçan'da henüz mutlu sona ulaşılamadı. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)
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Henüz iki futbolcuya da bir rakam teklif etmeyen yönetimin, takımın gidişatı nedeniyle süreyi biraz daha uzatabileceği belirtiliyor.
Salih Uçan, Beşiktaş'ta yıllık 9 milyon lira kazanıyor.
Cenk Tosun'un Beşiktaş forması altındaki geliri ise 18 milyon lira.
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