Haberler Beşiktaş İşte Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi 11'i! Gedson'un yerine...

İşte Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi 11'i! Gedson'un yerine...

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 28. haftası dev derbiye sahne olacak. Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Galatasaray'ı ağırlayacak. Teknik direktör Fernando Santos, zorlu mücadelede sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. Peki derbide cezalı olan Gedson'un yerine kim oynayacak? İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 17:12
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İşte Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi 11'i! Gedson'un yerine...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu mücadele 3 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

İşte Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi 11'i! Gedson'un yerine...

Öte yandan Beşiktaş'ta Galatasaray karşılaşmasının hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Fernando Santos derbide sahaya çıkaracağı 11'i netleştirmeye çalışıyor.

İşte Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi 11'i! Gedson'un yerine...

TRT Spor'un haberine göre, siyah beyazlıların derbide kalesini Mert Günok koruyacak. Savunmanın sağında Onur Bulut, solunda ise Arthur Masuaku görev yapacak.

İşte Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi 11'i! Gedson'un yerine...

Portekizli teknik adam stoper tandeminde değişikliğe gitmeyecek. Omar Colley'nin yanında Necip Uysal forma giyecek.

İşte Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi 11'i! Gedson'un yerine...

Savunmanın önünde ise Al-Musrati oynayacak. Teknik direktör Fernando Santos'un cezalı Gedson Fernandes'in yerine kime şans vereceği merak konusu.

İşte Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi 11'i! Gedson'un yerine...

Portekizli teknik adam, o bölge için Daniel Amartey veya Salih Uçan'ı düşünüyor. 10 numara pozisyonunda ise Ernest Muci görev yapacak.

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