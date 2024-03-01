İşte Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi 11'i! Gedson'un yerine...

Savunmanın önünde ise Al-Musrati oynayacak. Teknik direktör Fernando Santos'un cezalı Gedson Fernandes'in yerine kime şans vereceği merak konusu.

Portekizli teknik adam, o bölge için Daniel Amartey veya Salih Uçan'ı düşünüyor. 10 numara pozisyonunda ise Ernest Muci görev yapacak.