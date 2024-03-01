İşte Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi 11'i! Gedson'un yerine...
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 28. haftası dev derbiye sahne olacak. Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Galatasaray'ı ağırlayacak. Teknik direktör Fernando Santos, zorlu mücadelede sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. Peki derbide cezalı olan Gedson'un yerine kim oynayacak? İşte detaylar...
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Portekizli teknik adam stoper tandeminde değişikliğe gitmeyecek. Omar Colley'nin yanında Necip Uysal forma giyecek.
Savunmanın önünde ise Al-Musrati oynayacak. Teknik direktör Fernando Santos'un cezalı Gedson Fernandes'in yerine kime şans vereceği merak konusu.
Portekizli teknik adam, o bölge için Daniel Amartey veya Salih Uçan'ı düşünüyor. 10 numara pozisyonunda ise Ernest Muci görev yapacak.
Hücum üçlüsünde de değişiklik olmayacak. Sağda Milot Rashica, solda Cenk Tosun forma giyecek. İleri uçta ise son 10 lig maçında 9 gol atan Semih Kılıçsoy oynayacak.
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